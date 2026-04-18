Dụ phụ nữ đến nhà nhờ giúp việc cá nhân rồi hiếp dâm

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Anh (SN 2000, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội Hiếp dâm và Cưỡng đoạt tài sản.

Hôm 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T. (SN 2004, trú tại phường Thanh Khê) tố cáo Lê Đức Anh thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Đức Anh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy xét của cơ quan công an. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phân công điều tra viên tổ chức xác minh, truy xét đối tượng.

Qua nhiều ngày kiên trì theo dõi, đến 16/4, lực lượng trinh sát phát hiện Anh đang lẩn trốn tại địa bàn phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) và triệu tập đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Anh khai nhận khoảng 8h ngày 8/4, đối tượng dụ dỗ chị T. đến nhà với lý do nhờ giúp việc cá nhân. Khi chị T. đến, Anh đóng cửa, khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân.

Sau đó, lợi dụng việc nạn nhân không có tiền, Anh ép buộc chị T. phải để lại điện thoại mới được rời khỏi nhà.

Đến tối cùng ngày, Anh đem điện thoại của bị hại bán được 26 triệu đồng và tiêu xài. Sau đó, Anh mua lại một điện thoại khác tương tự gửi trả chị T. nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ một điện thoại iPhone 17 ProMax, một điện thoại iPhone 17 Pro cùng nhiều tang vật liên quan.