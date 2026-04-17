Lễ hội Mặt Trời 2026 tại Bà Nà mang đến đại tiệc nghệ thuật, ẩm thực và bia

Đây không đơn thuần là một lễ hội, mà là hành trình sống trọn trong nhịp đập của mùa hè - nơi ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc không bao giờ tắt.

Kiến tạo một không khí lễ hội mùa hè đa trải nghiệm

Sự ra đời của Lễ hội Mặt Trời cũng đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy tổ chức lễ hội tại Bà Nà. Nếu trước đây, các hoạt động mùa hè xoay quanh mô hình lễ hội bia, từ Oktoberfest biến thể đến SunKraft Beer Festival, thì nay Bà Nà lựa chọn kiến tạo một không khí hội hè đa trải nghiệm trong Vương quốc Mặt Trời.

Bia và ẩm thực trở thành chất liệu cảm hứng, dẫn dắt mọi hoạt động, từ biểu diễn, trò chơi, mua sắm đến tương tác, tạo nên một hệ sinh thái lễ hội mang bản sắc riêng, khó trộn lẫn.

Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với những vũ điệu vui nhộn tại Vương quốc Mặt Trời (Ảnh: Sun Group).

Ẩm thực tại Lễ hội Mặt Trời được nâng tầm thành những show diễn đa giác quan. Du khách có thể theo dõi trực tiếp theo từng công đoạn chế biến: nghe tiếng xèo vui tai, ngửi mùi nướng quyến rũ, ngắm thao tác điêu luyện rồi mới chạm đến hương vị.

Từ kebab, hotdog đến bánh và xúc xích Bà Nà, tất cả tạo nên bức tranh ẩm thực đường phố châu Âu đầy mê hoặc, góp phần làm nên không khí lễ hội gần gũi, nơi ai cũng có thể hòa mình và tận hưởng.

Du khách đến đây còn được theo dõi chuỗi show trình diễn kỹ năng, nghệ thuật và các hoạt động tương tác đầy cuốn hút diễn ra ở nhiều khung giờ trong ngày.

Màn tung hứng đế bánh điêu luyện của đầu bếp tại nhà hàng Brasserie (Ảnh: Sun Group).

Tại khu vực Nhà thờ và đài Bát Giác, “Happy Cleaners Performance” đưa đội ngũ nhân viên vệ sinh bước lên sân khấu, biến những đạo cụ quen thuộc như chổi, khăn lau thành các vũ đạo vui nhộn, lan tỏa năng lượng tích cực.

Trong khi đó, “Pizza Time” tại nhà hàng Brasserie biến căn bếp thành sân khấu, nơi du khách được chiêm ngưỡng màn tung hứng đế bánh điêu luyện của các đầu bếp.

Show After Glow trình diễn 3 suất 1 ngày cũng là trải nghiệm không nên bỏ lỡ tại Bà Nà (Ảnh: Sun Group).

Cộng hưởng cùng các show diễn vốn đã làm nên thương hiệu của Bà Nà như các minishow Love in the Sky, Malambo, Cancan khuấy động không khí, các màn trình diễn âm nhạc quốc tế đa phong cách, show carabet After Glow… tất cả tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc cho Bà Nà mùa lễ hội.

Đa dạng trải nghiệm mới phải thử

Trong không gian nồng nàn hương vị bia thủ công và xúc xích Bà Nà nướng, du khách có thể hòa mình vào chuỗi minigame kịch tính diễn ra mỗi ngày. Nổi bật là thử thách “Truy tìm Vua Bia” dành cho người chơi yêu tốc độ và “Keg Holding” - màn so tài sức bền với những thùng bia 20kg dưới sự khuấy động của Mascot Vua Bia.

Du khách tham gia thử thách kịch tính và nhận giải thưởng từ Vua Bia (Ảnh: Sun Group).

Đây cũng là thời điểm đỉnh Bà Nà rực rỡ nhất với những thảm hoa khoe sắc. Du khách có thể dạo bước tại Rosa Garden ngập tràn hoa hồng hay chiêm ngưỡng Cẩm tú cầu phủ kín lối đi ở Le Jardin D’Amour trong khí hậu bốn mùa đặc trưng.

Hành trình lễ hội Mặt Trời còn đáng nhớ hơn khi chiêm ngưỡng những công trình biểu tượng như Cầu Vàng ẩn hiện trong mây, Thác Thần Mặt Trời với 43 bức tượng đồng và không gian Làng Pháp cổ kính tựa “tiểu Paris”...

Check-in (chụp ảnh) rạng rỡ bên thảm hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại vườn hoa Le Jardin D’Amour (Ảnh: Sun Group).

Lễ hội Mặt Trời năm 2026 còn là điểm khởi đầu cho chiến lược ra mắt 4 vùng đất tại Bà Nà, tương ứng với 4 thế giới và 4 nhân vật biểu tượng.

Du khách có cơ hội tận hưởng cảnh sắc lãng mạn, nguyên sơ tại vùng đất Diệu kỳ - nơi thần Vanna cai quản; cháy hết mình tại Vương Quốc Mặt Trời cùng bữa tiệc của Vua Mặt Trời; đón hoàng hôn thơ mộng giữa Vương quốc Mặt Trăng cùng Nữ hoàng Mặt Trăng; khép lại hành trình trong tĩnh tại ở Vùng đất Nguồn Cội cùng Linh hạc linh thiêng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Lễ hội Mặt Trời chính là điểm hẹn không thể bỏ lỡ khi đến Đà Nẵng - nơi mỗi bước chân đều dẫn vào một miền cảm xúc mới, và mỗi khoảnh khắc đều xứng đáng được lưu giữ mãi.