Công an cảnh báo thủ đoạn gọi điện yêu cầu mua tài liệu Đoàn

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng gọi điện đến Bí thư Đoàn các đơn vị cơ sở, tự giới thiệu là người liên quan đến công tác Đoàn để đề nghị mua tài liệu, hướng dẫn chuyển tiền.

Công an nhận định việc này có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa tổ chức nhằm trục lợi.

Hình ảnh đơn hàng tài liệu nghiệp vụ được chuyển đến Bí thư Đoàn Công an xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên ngày 17/4 (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Các đối tượng được xác định đã gọi điện đến Bí thư Chi đoàn Công an xã Phụ Dực, đưa ra thông tin về việc cung cấp tài liệu Đoàn và yêu cầu thực hiện giao dịch. Qua kiểm tra, xác minh, đây là thông tin không chính xác, không thuộc các nội dung triển khai chính thức.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết phương thức của các đối tượng thường là gọi điện trực tiếp, tạo tâm lý cấp bách, thúc giục chuyển tiền nhanh hoặc cung cấp thông tin không rõ ràng về đơn vị, tài liệu. Đây là thủ đoạn dễ gây nhầm lẫn, nhất là trong thời điểm các hoạt động Đoàn được triển khai rộng rãi.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định việc triển khai tài liệu, hướng dẫn công tác Đoàn được thực hiện qua các kênh chính thống (nhóm công tác, văn bản, hệ thống thông tin nội bộ), không thực hiện việc gọi điện yêu cầu các đơn vị mua tài liệu.

Đơn vị đề nghị các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện việc mua bán, chuyển tiền theo các cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự, đơn vị đề nghị kịp thời báo cáo lãnh đạo để xác minh, xử lý, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, lừa đảo.