Công an truy tìm người đàn ông nghi chiếm giữ 128 triệu đồng tại trụ ATM

Ngày 19/4, Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) phát thông báo truy tìm người liên quan đến vụ chiếm giữ 128 triệu đồng tại một trụ ATM trên địa bàn.

Theo đó, vào tối 1/4, tại trụ ATM ở phường Bắc Cam Ranh, một người dân địa phương mang 128 triệu đồng đến nạp vào tài khoản.

Người đàn ông bị nghi chiếm giữ 128 triệu đồng của người khác (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi giao dịch bị lỗi, hệ thống trả lại tiền vào khay máy, nhưng chủ tài khoản đã vội rời đi mà không hay biết. Ít phút sau, một người đàn ông đi xe máy, mặc áo kẻ đến sau nghi đã lấy toàn bộ số tiền và rời khỏi hiện trường.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên khẩn trương liên hệ với cơ quan công an để làm việc, phối hợp giải quyết. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp để phục vụ công tác xác minh. Người dân liên hệ Công an phường Bắc Cam Ranh qua số điện thoại trực ban 02583.857.867.

Theo Công an phường Bắc Cam Ranh, mọi hành vi chiếm giữ tài sản của người khác trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dữ liệu camera tại hiện trường đã được trích xuất, phục vụ công tác điều tra.