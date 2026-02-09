Kế hoạch lạnh lùng phía sau vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, đối với tội Giết người, bị cáo Lê Sỹ Tùng bị áp dụng hàng loạt tình tiết định khung tăng nặng như: Giết từ hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết người để thực hiện tội phạm khác, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ và có tính chất côn đồ. Với các tình tiết này, tội Giết người mà bị cáo bị truy tố có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) bị xét xử về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) hầu tòa tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Lên kế hoạch nhiều tháng

Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, Tùng thường xuyên lên mạng xã hội mua, trao đổi nhiều loại súng hơi, súng bắn đạn nổ cùng số lượng lớn đạn thông qua các cá nhân trung gian. Việc tiếp cận, tàng trữ vũ khí trái phép diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện kịp thời.

Căn nhà của gia đình nạn nhân (Ảnh: Hoàng Bình).

Khoảng giữa năm 2025, trong bối cảnh cuộc sống gặp khó khăn, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Bị cáo chủ động đi tìm các hộ gia đình có điều kiện kinh tế, ở khu vực thưa dân cư, ít người qua lại nhằm thuận lợi cho việc gây án và tẩu thoát. Ý định phạm tội không mang tính bộc phát mà được hình thành, nuôi dưỡng và củng cố qua thời gian.

Khoảng giữa tháng 7/2025, khi đi ngang cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh của ông Đỗ Duy T. tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai, Tùng nhận thấy đây là cơ sở có điều kiện kinh tế, vị trí hẻo lánh nên đưa vào diện theo dõi. Từ tháng 8 đến tháng 9/2025, Tùng nhiều lần quay lại khu vực này để quan sát, nắm quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân, đặc biệt là thời điểm cả nhà thường ăn cơm tối trước hiên nhà.

Song song với việc theo dõi mục tiêu, Tùng chuẩn bị nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc gây án và che giấu hành vi, cất giấu sẵn dụng cụ gần hiện trường, thử súng, lựa chọn vị trí bắn, tính toán lộ trình di chuyển, cách thức cải trang và phương án phi tang tang vật nhằm tránh bị phát hiện.

Yêu cầu bồi thường hơn 1,6 tỷ

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che kín mặt, mang theo súng và các dụng cụ gây án rồi lắp, thử súng tại khu vực gần hiện trường.

Một số tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt cầu dao điện, quan sát thấy ông T. và cháu ngoại đang ăn cơm trước hiên nhà nên chọn vị trí cách khoảng 35m để nổ súng, bắn chết 2 nạn nhân. Tùng tiếp tục bắn hỏng camera an ninh, xông vào nhà phá két sắt.

Thấy sự việc trên, bà Chu Thị H. bỏ chạy kêu cứu, Tùng đuổi theo và bắn khiến nạn nhân tử vong. Quay lại hiện trường, Tùng bắn thêm ông Thiên rồi tiếp tục phá két sắt, chiếm đoạt khoảng 52 triệu đồng và tẩu thoát.

Sau khi gây án, Tùng liên tục thay đổi quần áo, vứt bỏ và phi tang tang vật tại nhiều địa điểm khác nhau, cất giấu tiền và các bộ phận của súng nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 5/10/2025, lực lượng công an đã bắt giữ được Tùng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định các cá nhân liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép cho bị cáo, qua đó khởi tố các bị can có liên quan.

Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định: trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội cũng như tại thời điểm giám định, Lê Sỹ Tùng mắc bệnh rối loạn loạn phân liệt. Tại các thời điểm trên, Tùng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 20/10/2025, nhà chức trách đã tiến hành thực nghiệm điều tra, Lê Sỹ Tùng đã trực tiếp diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội theo đúng như diễn biến hành vi đã khai nhận. Các hành vi, động tác, vị trí, khoảng cách đo đạc tại hiện trường phù hợp với nội dung lời khai của bị can, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và kết quả khách quan hiện trường vụ án.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện các bị hại yêu cầu Lê Sỹ Tùng bồi thường tổng số tiền 1,65 tỷ đồng, gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thiệt hại do thu nhập bị giảm sút. Đến nay, bị cáo Tùng chưa thực hiện nghĩa vụ bồi thường.