Cấp dưới khai đưa hơn 15 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Kim Tiến nói chỉ cầm 2,5 tỷ

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các sai phạm của bà Tiến được xác định diễn ra xuyên suốt quá trình triển khai 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, gây thiệt hại tổng cộng 803 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hai dự án bệnh viện nêu trên được chia thành 10 gói thầu xây lắp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều nhà thầu đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, để nhờ tạo điều kiện trúng thầu.

Với các nhà thầu được bà Tiến giúp đỡ, bà sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Nguyễn Chiến Thắng. Trường hợp nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng, bị can này sẽ báo cáo, xin ý kiến bà Tiến trước khi giải quyết.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Hữu Khoa).

Quá trình làm việc với các nhà thầu, ông Nguyễn Chiến Thắng đã thỏa thuận việc tạo điều kiện trúng thầu nhưng phải chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Theo kết luận điều tra, tháng 9/2017, sau khi ông Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn được bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách, sau đó giữ chức Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế. Thời điểm này, ông Tuấn tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu theo tỷ lệ 5% nêu trên.

Tuy nhiên, do việc triển khai 2 dự án gặp nhiều khó khăn, ông Tuấn mới nhận được 12,17 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.

Theo lời khai, ông Nguyễn Chiến Thắng đã nhận tổng cộng 88,5 tỷ đồng tiền hối lộ từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp. Trong số này, bị can Thắng khai đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD.

Ngoài ra, Thắng khai chi cho ông Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỷ đồng, chi “chúc Tết” lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng, chi cho một số cá nhân tại các bộ, ngành khác 2,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng khai, sau khi nhận tiền hối lộ đã đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi vi phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài, tuyển chọn và phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án bệnh viện cơ sở 2.

Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần nhận tổng cộng 2,5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Chiến Thắng và một lần nhận 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Hữu Tuấn, đồng thời cho rằng không biết nguồn gốc số tiền, không có thỏa thuận trước về việc đưa - nhận tiền.

Cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất giữa bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Chiến Thắng nhưng hai bên đều giữ nguyên lời khai.

Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, trong khi hai cựu cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị truy tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.