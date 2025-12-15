Truy tố Lê Sỹ Tùng trong vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

Ngày 15/12, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Huỷ hoại tài sản.

Cũng trong vụ án này, VKS truy tố bị can Lưu Minh Tiến về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt bị truy tố về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tùng mua súng trên mạng giá 42 triệu đồng

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn. Khoảng giữa tháng 5, Lê Sỹ Tùng lên trang mạng xã hội đăng bài cần tìm mua súng. Qua giới thiệu, Tùng mua được khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao của Lưu Minh Tiến với giá 42 triệu đồng. Sau đó, Tùng mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Khoảng giữa tháng 6, do thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn và đang có sẵn khẩu súng nên Tùng đã nảy sinh ý định đi tìm nhà người dân nào giàu có với mục đích “giết người, cướp tài sản”.

Tùng lên các trang mạng xã hội để mua các công cụ để gây án, gồm: máy cắt sắt, cây đèn pin đội đầu và đèn pin cột vào súng, mắt kính bảo hộ, khăn trùm đầu, đôi găng tay bảo hộ, quả pháo khói; nam châm và dụng cụ tháo ráp súng, bộ tóc giả, lưỡi câu cá, cuộn dây dù...

Khoảng giữa tháng 7, Tùng lái xe máy đi rẫy ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Thấy nhà giàu, ở khu vực thưa nhà dân và ít người qua lại nên Tùng đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản tại đây.

Qua tìm hiểu, Tùng thấy trong nhà này có khoảng 3 người lớn, 2 trẻ em nên Tùng nghĩ đủ khả năng gây án. Những ngày sau, Tùng đi ngang qua nhà ông Thiên ba lần để khảo sát, tìm hiểu và biết giờ giấc sinh hoạt của gia đình ông Thiên.

Lên kế hoạch đánh lạc hướng cơ quan điều tra

Chiều 1/10, Tùng đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình, Đồng Nai) để gửi rồi đón ô tô khách lên Đà Lạt, mục đích để đánh lạc hướng điều tra.

Khi đến đèo Bảo Lộc thì Tùng xuống xe đi ăn uống. Khoảng 21h cùng ngày, Tùng đón ô tô khách quay về ngã tư Dầu Giây (Đồng Nai), xuống xe thay quần áo, đeo bao bay, đội tóc giả để thay đổi nhận dạng rồi đón xe khách về đến cầu vượt Amata thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe. Tùng đi xe ôm chở đến cầu vượt Suối Tiên (TPHCM) rồi tiếp tục qua xe buýt để đến Bến xe Miền Đông, sau đó đón tiếp xe về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Lê Sỹ Tùng (Ảnh: CTV).

Trưa 2/10, Tùng thuê xe ôm đến gần đến nhà ông Thiên rồi đi bộ vào vườn điều thì vứt tóc giả, thay đổi đặc điểm quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo ngang tay, đeo ba lô đựng dụng cụ trên lưng rồi đi ngược lên vườn điều gần đó để lắp, thử súng và trang bị đồ dùng cá nhân trên người.

Ngồi chờ đến 18h cùng ngày, Tùng đi đến trụ điện chọn cầu dao điện rồi tắt thử 1 cầu dao thì thấy nhà ông Thiên tắt điện rồi bật lên ngay. Tùng thấy chủ nhà dọn cơm tối có ông Thiên và cháu ngoại đang ăn ngay trước hiên nhà nên chọn điểm bắn khoảng 35m.

Tùng cầm súng bắn liên tiếp vào ông Thiên và đứa trẻ rồi tắt cầu dao điện thì căn phòng phía trên tắt điện. Thấy camera ở cổng còn điện, Tùng đã bắn vỡ rồi đi đến phòng ngủ lấy công cụ để phá két sắt.

Lê Sỹ Tùng (áo đen) (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi cắt, Tùng nghe có tiếng bà Hạnh (vợ ông Thiên) kêu la nên đi ra. Thấy bà này bỏ chạy, Tùng đuổi theo ra đến ngoài hiên rồi dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tùng quay lại chỗ két sắt thấy ông T đang ú ớ nên bắn thêm một phát rồi tiếp tục đi cắt két sắt. Tùng lấy trong két sắt số tiền 52 triệu đồng và dọn dụng cụ cất vào ba lô.

Để tránh bị phát hiện, trên đường lẩn trốn Tùng đi băng qua vườn cây rồi vứt đồ đạc, thay quần áo, đi nhờ nhiều xe, đón xe ôm đến nhà người quen ở phường Phước Long gửi ba lô chứa dụng cụ rồi về nhà.

Chiều ngày 5/10, Tùng bị lực lượng công an bắt giữ.