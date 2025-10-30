Lê Sỹ Tùng đứng ở lô cao su, xả súng bắn 3 người ở Đồng Nai

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau (Đồng Nai).

Nhà chức trách đề nghị truy tố bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Một mình gây án

Kết luận điều tra xác định, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, không thu nhập nhưng lại duy trì lối sống xa hoa. Trên trang Facebook cá nhân, Tùng thường đăng hình ảnh đi du lịch, mua sắm mô tô phân khối lớn, sưu tầm súng và tham gia các trò chơi mang tính bạo lực.

Tùng từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin nhưng bỏ học giữa chừng. Khi học lớp 11, đối tượng từng bị tuyên phạt 24 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động và muốn có tiền tiêu xài, Lê Sỹ Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Là người từng sở hữu súng săn, thường xuyên đi săn bắn, Tùng xác định sẽ dùng súng để thực hiện hành vi phạm tội.

Để chuẩn bị, Tùng bán chiếc mô tô đang sử dụng lấy tiền đặt mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng các phụ kiện, đồ bảo hộ đi kèm. Bị can còn mua thêm máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù và nhiều loại quần áo, giày dép để thay đổi nhận dạng, tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng truy xét sau khi gây án.

Kết quả điều tra xác định, Tùng hành động một mình, không có đồng phạm tham gia trong quá trình thực hiện tội phạm.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng tại xã Đak Nhau (Ảnh: Hoàng Bình).

Thay trang phục khi di chuyển

Để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu dấu vết, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản. Tùng nhắm tới những gia đình khá giả, sống biệt lập ở khu vực hẻo lánh để ra tay.

Đầu tháng 8, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ở xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, nhiều tài sản, lại nằm biệt lập nên nhiều lần đến khảo sát. Đối tượng nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn, hướng tấn công và đường tẩu thoát. Sau khi nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu, Tùng quyết định ra tay.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ (Ảnh: CTV).

Ngày 1/10, Tùng chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ). Bị can chạy xe máy gửi tại Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, Đồng Nai), rồi đón ô tô khách đi Đà Lạt. Đến nơi, Tùng lập tức quay về ngã tư Dầu Giây, tiếp tục đón xe đến ngã tư Amata, rồi đi xe ôm đến trước cổng Suối Tiên và lên xe buýt về Bến xe Miền Đông.

Khoảng 7h ngày 2/10, Tùng lên xe khách Thành Công đi xã Bom Bo, rồi tiếp tục đi xe ôm vào xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân chừng 2km, hắn xuống xe, đi bộ qua lô cao su tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh. Trên đường di chuyển, mỗi lần thay đổi phương tiện, Tùng đều thay trang phục, đội tóc giả, mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt.

Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Trước khi tiếp cận mục tiêu, Tùng bỏ toàn bộ quần áo đang mặc, thay bộ đồ bảo hộ mô tô, đeo kính, mũ và găng tay chuyên dụng. Bị can thử súng, rồi dùng móc câu nối vào công tắc điện, buộc dây dù kéo dài để giật cầu dao cúp điện trong nhà nạn nhân.

Khi thấy gia đình nạn nhân đang ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35m, xả súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, sau đó bắn vỡ mắt camera, phá két sắt lấy tài sản và tẩu thoát.

Cơ quan điều tra, VKS và TAND tỉnh Đồng Nai đã họp, thống nhất đưa vụ án ra xét xử trong tháng 11 nhằm trấn an dư luận và lập lại an ninh trật tự tại địa phương.

Vị trí đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai), nơi 3 người tử vong (Đồ họa: Ngọc Tân).