An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Đối với tội Giết người, bị cáo Lê Sỹ Tùng bị áp dụng hàng loạt tình tiết định khung tăng nặng như: Giết từ hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết người để thực hiện tội phạm khác, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ và có tính chất côn đồ. Với các tình tiết này, tội Giết người mà bị cáo bị truy tố có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trước giờ xét xử, cổng TAND tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên) đông người thân các bị hại và nhân chứng xếp hàng chờ vào phòng xử.

Nhiều nhân chứng được HĐXX triệu tập tham dự phiên tòa xét xử Lê Sỹ Tùng. An ninh phiên xử được siết chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào phòng xử.

Đúng 13h30, 2 xe dẫn giải chở bị cáo Lê Sỹ Tùng và các đồng phạm từ trại tạm giam đến địa điểm xét xử.

Lực lượng an ninh thắt chặt tại địa điểm xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng chiều 9/2.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng được dẫn giải từ xe thùng vào phòng xét xử trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhưng bỏ học giữa chừng; khi học lớp 11, bị cáo đã phạm tội Trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 2 năm tù treo.

Lúc 13h50, phiên tòa bắt đầu. Bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin xét xử vắng mặt. Hồ sơ vụ án thể hiện, người này đang bị tạm giam tại TP Hà Nội. Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc này không ảnh hưởng đến nội dung xét xử, bởi quá trình điều tra, truy tố, VKS đã thu thập đầy đủ chứng cứ nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc.

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) bị xét xử về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) hầu tòa tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo quyết định xét xử ban đầu, phiên tòa được mở vào ngày 10/2, nhưng luật sư bào chữa cho bị cáo Tùng có việc đột xuất. Vì vậy, HĐXX quyết định dời phiên tòa vào chiều 9/2.

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, có nhiều người liên quan, người làm chứng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, Lê Sỹ Tùng trông gầy hơn so với lúc bị bắt, luôn cúi gằm, nhắm mắt tại phiên tòa.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận 4 tháng trước, xảy ra tại cơ sở Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) khiến 3 người tử vong.