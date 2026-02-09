Kẻ bắn 3 nạn nhân ở Đồng Nai: Chơi xe chán, bị cáo mua súng săn người

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Lê Sỹ Tùng khai mua súng để giết người (Ảnh: Phước Tuần).

Tại tòa, bị cáo Tùng phản đối cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, cho rằng nội dung hồ sơ cáo buộc bị cáo thiếu tiền bạc là không đúng. Bị cáo thừa nhận đã mua nhiều khẩu súng, nảy sinh ý định giết người từ trước, và không quen biết với gia đình bị hại.

“Bị cáo đã dành nhiều tháng đi tìm người để giết. Cuối cùng, bị cáo chọn gia đình ông T. vì vị trí thuận lợi cho việc bắn súng, lại có con sông bên cạnh, dễ cắt đuôi, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Bị cáo chọn giết người và không quan tâm trong gia đình đó có bao nhiêu người”, bị cáo Tùng lạnh lùng khai tại tòa.

Về nguồn gốc số súng, đạn là tang vật trong vụ án, Tùng khai đã mua từ nhiều nguồn qua mạng xã hội.

Khi được đại diện VKS hỏi về mục đích mua khẩu súng trong vụ án, bị cáo Tùng nói rằng, việc hồ sơ nêu bị cáo mua súng để bắn chim là không đúng. Bị cáo khẳng định việc mua khẩu súng chỉ nhằm mục đích duy nhất là giết người, săn người.

“Bị cáo có cuộc sống xa hoa, chơi xe mô tô phân khối lớn, nhưng cảm thấy quá nhàm chán. Vì vậy, khoảng 8-9 tháng trước khi gây án, bị cáo đã chuẩn bị súng, đạn để săn người”, bị cáo khai tại tòa.

Bên cạnh đó, Tùng khai rõ về quá trình mua súng, thử súng của các bị cáo khác trong vụ án này. Đồng thời, kẻ thủ ác khai trước khi giết người, Tùng có tới ở nhà của một người bạn, nhưng không nói cho bạn biết về ý định của mình.

Tùng khai, ngoài súng, đạn còn mang theo mặt nạ, tóc giả và nhiều công cụ khác nhằm phục vụ cho mục đích giết người. Đồng thời, Tùng khai báo về toàn bộ hành vi bỏ trốn và nói bị bắt vì "không muốn chạy trốn".

Bị cáo Lê Sỹ Tùng tại tòa (Ảnh: Phước Tuần).

Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, Tùng thường xuyên lên mạng xã hội mua, trao đổi nhiều loại súng hơi, súng bắn đạn nổ cùng số lượng lớn đạn thông qua các cá nhân trung gian.

Khoảng giữa năm 2025, trong bối cảnh cuộc sống gặp khó khăn, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che kín mặt, mang theo súng và các dụng cụ gây án rồi lắp, thử súng tại khu vực gần hiện trường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt cầu dao điện, quan sát thấy ông T. và cháu ngoại đang ăn cơm trước hiên nhà nên chọn vị trí cách khoảng 35m để nổ súng, bắn chết 2 nạn nhân. Tùng tiếp tục bắn hỏng camera an ninh, xông vào nhà phá két sắt.

Thấy sự việc trên, bà Chu Thị H. bỏ chạy kêu cứu, Tùng đuổi theo và bắn khiến nạn nhân tử vong. Quay lại hiện trường, Tùng bắn thêm ông T. rồi tiếp tục phá két sắt, chiếm đoạt khoảng 52 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đến ngày 5/10/2025, lực lượng công an đã bắt giữ được Tùng, anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định các cá nhân liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép cho bị cáo, qua đó khởi tố các bị can có liên quan.