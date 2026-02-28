Đột nhập nhà con nợ tháo dỡ tài sản, một chủ nợ bị bắt

‎Ngày 28/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Phạm Ngọc Triều (43 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác và Hủy hoại tài sản.

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền để kinh doanh nên vào tháng 7/2022, bà C. (47 tuổi, trú tại An Giang) đã vay của Triều số tiền 600 triệu đồng.

Đến tháng 4/2023, bà C. tiếp tục vay Triều 1,7 tỷ đồng. Triều yêu cầu bà C. chuyển nhượng thửa đất hơn 15.000m² ở Phú Quốc cho mình. Thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên đất có một căn nhà cấp bốn.

Đối tượng Triều (Ảnh: Công an cung cấp).

Việc chuyển nhượng được thực hiện dưới hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất kèm theo vi bằng và văn bản thỏa thuận. Trong lần vay này, bà C. đã đóng lãi cho Triều một tháng với số tiền 119 triệu đồng.

Đến tháng 11/2023, bà C. điều trị bệnh tại Cần Thơ, không còn khả năng thanh toán tiền gốc và lãi. Lúc này, Triều đã tự ý vào nhà bà C. tháo dỡ và làm hư hỏng một số tài sản, gây thiệt hại ước tính khoảng 7 triệu đồng.

Bà C. đã trình báo công an về hành vi của Triều.