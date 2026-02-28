Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến

Trong vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện 10 gói thầu xây lắp.

Cựu Giám đốc Ban nhận hối lộ hơn 87 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện 2 dự án, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp nêu trên, các nhà thầu đã liên hệ với nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Trong đó, đối với các nhà thầu liên hệ và được bà Tiến giúp đỡ, nguyên Bộ trưởng sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, trao đổi, thống nhất với Thắng để được thực hiện gói thầu. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng, bị can này sẽ báo cáo, xin ý kiến bà Tiến.

Sau khi bà Tiến đồng ý, Thắng sẽ trao đổi, thống nhất để các nhà thầu này được thực hiện gói thầu.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: TTX).

Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Thắng chỉ đạo Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban) trao đổi, thống nhất, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu đáp ứng điều kiện các nhà thầu xây lắp được trúng thầu như đã thỏa thuận, thống nhất.

Khi trao đổi với các nhà thầu, Thắng đã thỏa thuận, thống nhất với các nhà thầu về việc tạo điều kiện để các nhà thầu được trúng thầu.

Khi thực hiện các gói thầu của 2 dự án, sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Theo đó, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án đã đưa trực tiếp cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2017, sau khi ông Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó giám đốc phụ trách (sau đó làm Giám đốc), Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 dự án.

Tuy nhiên, do 2 dự án khó khăn trong việc triển khai, Tuấn mới chỉ nhận được tổng hơn 12 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp

Hai trong số 10 gói thầu được xác định có vi phạm là gói XDBM-02 và XDVD-02.

Theo kết luận điều tra, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, ông Mai Tiến Dũng (khi đó là Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam) giới thiệu Công ty Thành Đạt thực hiện 2 gói thầu trên nên bà Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi để ông Thắng tạo điều kiện cho Công ty Thành Đạt.

Sau đó, ông Nguyễn Huy Cương, Giám đốc Công ty Thành Đạt, đến gặp và giới thiệu năng lực của công ty với Thắng nhưng Thắng nhận thấy Công ty Thành Đạt không đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ công việc.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Do đó, ông Thắng đã giới thiệu ông Trịnh Văn Thật, Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25, để liên danh thực hiện, đảm bảo yêu cầu về năng lực và tiến độ. Thắng chỉ đạo để Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban) trao đổi với Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) lập hồ sơ mời thầu đảm bảo Liên danh Công ty Thành Đạt - Công ty cổ phần Vinaconex 25 được trúng thầu thực hiện 2 gói thầu.

Kết quả, liên danh 2 doanh nghiệp trên trúng thầu với giá dự thầu hơn 240 tỷ đồng cho gói XDBM-02 và hơn 230 tỷ đồng với gói XDVD-02.

Đến ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền hơn 385 tỷ đồng với cả 2 gói thầu.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban Y tế trọng điểm tạm ứng, thanh toán, ông Trịnh Văn Thật đã chi cho Nguyễn Chiến Thắng 2 tỷ đồng.