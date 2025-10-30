3 đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai
(Dân trí) - 3 người bán súng cho Lê Sỹ Tùng gây ra vụ thảm sát tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng.
Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sát hại 3 người trong gia đình cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh (xã Đak Nhau, Đồng Nai) gây xôn xao dư luận hồi đầu tháng.
Bị can Lê Sỹ Tùng bị nhà chức trách đề nghị truy tố về các tội Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Liên quan vụ án, cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố 3 người bán súng cho Lê Sỹ Tùng, gồm: Lưu Minh Tiến (ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ tỉnh Thái Nguyên). Cả 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng.
Theo kết luận điều tra, đầu tháng 8, Lê Sỹ Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh có nhà khang trang, nhiều tài sản và nằm biệt lập nên nhiều lần đến khảo sát. Hắn nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn và hướng tẩu thoát, rồi quyết định ra tay.
Ngày 1/10, Tùng chuẩn bị đầy đủ công cụ, từ Bình Phước di chuyển qua nhiều chặng để tránh bị theo dõi: gửi xe máy ở Đồng Nai, đi ô tô khách lên Đà Lạt rồi quay lại qua Dầu Giây, Amata, Suối Tiên và Bến xe Miền Đông. Bị can liên tục thay trang phục, đội tóc giả, mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để che giấu thân phận.
Sáng 2/10, Tùng đón xe về xã Bom Bo rồi đi xe ôm vào gần nhà nạn nhân, cách khoảng 2km thì xuống xe, đi bộ qua lô cao su. Hắn thay đồ bảo hộ mô tô, thử súng, chuẩn bị móc điện để cúp cầu dao. Khi thấy gia đình nạn nhân đang ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su, cách 35m, xả súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, bắn vỡ camera, phá két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát.
Danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).
Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM trong việc khám phá vụ trọng án tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.
Trong thư, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh vụ án ngày 2/10 tại thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, dùng súng giết chết 3 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.
"Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra. Đến 15h30 ngày 5/10 đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án", thư khen nêu.