3 đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sát hại 3 người trong gia đình cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh (xã Đak Nhau, Đồng Nai) gây xôn xao dư luận hồi đầu tháng.

Bị can Lê Sỹ Tùng bị nhà chức trách đề nghị truy tố về các tội Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ (Ảnh: CTV).

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố 3 người bán súng cho Lê Sỹ Tùng, gồm: Lưu Minh Tiến (ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ tỉnh Thái Nguyên). Cả 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 8, Lê Sỹ Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh có nhà khang trang, nhiều tài sản và nằm biệt lập nên nhiều lần đến khảo sát. Hắn nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn và hướng tẩu thoát, rồi quyết định ra tay.

Ngày 1/10, Tùng chuẩn bị đầy đủ công cụ, từ Bình Phước di chuyển qua nhiều chặng để tránh bị theo dõi: gửi xe máy ở Đồng Nai, đi ô tô khách lên Đà Lạt rồi quay lại qua Dầu Giây, Amata, Suối Tiên và Bến xe Miền Đông. Bị can liên tục thay trang phục, đội tóc giả, mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để che giấu thân phận.

Sáng 2/10, Tùng đón xe về xã Bom Bo rồi đi xe ôm vào gần nhà nạn nhân, cách khoảng 2km thì xuống xe, đi bộ qua lô cao su. Hắn thay đồ bảo hộ mô tô, thử súng, chuẩn bị móc điện để cúp cầu dao. Khi thấy gia đình nạn nhân đang ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su, cách 35m, xả súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, bắn vỡ camera, phá két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Cảnh sát vây bắt kẻ thủ ác sát hại 3 người ở Đồng Nai (Video: Hoàng Hướng).

Vị trí đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai), nơi 3 người tử vong (Đồ họa: Ngọc Tân).