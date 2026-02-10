Sự tàn độc của kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

Không mâu thuẫn, không thù oán, không động cơ bức bách, Lê Sỹ Tùng lạnh lùng sát hại 3 người trong cùng một gia đình tại Đồng Nai chỉ để thỏa mãn “cảm giác” cá nhân. Tội ác được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện trong thời gian ngắn, với cách thức đặc biệt tàn bạo.

Trước tòa, hung thủ thể hiện thái độ thản nhiên đến rợn người, cho thấy sự suy đồi nhân tính và mức độ tàn ác hiếm thấy. Vụ thảm sát không chỉ cướp đi sinh mạng của các nạn nhân vô tội mà còn gieo rắc nỗi ám ảnh, phẫn nộ trong dư luận, buộc công lý phải lên tiếng bằng bản án nghiêm khắc nhất.

Từ thú vui đến tư tưởng bạo lực

Theo hồ sơ vụ án, Tùng là con cả trong gia đình có ba người con, quê Thanh Hóa, lớn lên tại tỉnh Bình Phước (cũ). Khi còn là học sinh lớp 11, Tùng từng bị TAND thị xã Phước Long tuyên phạt 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

Sau khi trưởng thành, Tùng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại sa đà vào những thú vui mang tính kích thích mạnh. Ban đầu là đam mê xe phân khối lớn, tốc độ, sau đó chuyển sang săn bắn chim, thú bằng súng khi cảm giác trên đường không còn đủ tạo hưng phấn.

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày rằng theo thời gian, ngay cả việc săn bắn cũng trở nên “nhàm chán”. Từ đó, Tùng nảy sinh ý định giết người, coi việc “săn người” như một cách tạo cảm giác mới lạ, mạnh hơn và khác biệt hơn tất cả thú vui trước đó.

Để thực hiện ý đồ, Tùng lên mạng xã hội mua nhiều loại súng, đạn. Phần lớn thời gian, bị cáo dành cho việc khảo sát, tìm kiếm “mục tiêu”. Tùng đã để ý, theo dõi gần 20 gia đình trước khi chọn gia đình ông Đỗ Duy T. (xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai). Tùng nhận định địa hình khu vực nhà ông T. thuận lợi cho việc gây án và tẩu thoát, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Phước Tuần).

Sau đó, Tùng theo dõi sinh hoạt của gia đình nạn nhân trong nửa năm, nắm rõ lịch trình đi lại của từng người, và lựa chọn thời điểm ra tay khi cả gia đình đang dùng bữa tối.

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến khu vực gần cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che kín mặt, mang theo súng cùng các dụng cụ gây án. Bị cáo lắp ráp, thử súng gần hiện trường.

Khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt cầu dao điện. Quan sát thấy ông T. cùng cháu ngoại đang ăn cơm trước hiên nhà, bị cáo chọn vị trí cách khoảng 35m để nổ súng, khiến hai nạn nhân tử vong. Sau đó, Tùng bắn hỏng camera an ninh, xông vào nhà phá két sắt.

Khi bà Chu Thị H. bỏ chạy kêu cứu, Tùng đuổi theo và bắn nạn nhân tử vong. Quay lại hiện trường, Tùng tiếp tục bắn ông T., rồi phá két sắt, lấy 52 triệu đồng trước khi tẩu thoát.

Thái độ thách thức

Tại phiên tòa, Tùng thừa nhận cáo trạng xác định đúng hành vi và tội danh. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng việc cơ quan công tố nhận định động cơ gây án xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn dẫn đến giết người cướp tài sản là không đúng.

Tùng khẳng định mua súng không phải để săn bắn chim thú như cáo buộc, mà với mục đích duy nhất là giết người, “săn người” để thỏa mãn cảm giác cá nhân. Đáng chú ý, bị cáo cũng không đồng ý với tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.

Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa (Ảnh: Phước Tuần).

Khi được đại diện VKS hỏi lý do vì sao luôn nhắm bắn vào đầu các nạn nhân, Tùng trả lời rằng làm như vậy để chắc chắn bị hại sẽ chết, không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Người khác nhìn thấy xác người sẽ sợ, nhưng bị cáo thì không. Mỗi lần thấy người lạ xuất hiện trước mặt, bị cáo nảy sinh ý định sát hại”, Tùng khai tại tòa.

Không chỉ gây ám ảnh bởi những lời khai lạnh lùng, bị cáo còn nhiều lần thể hiện thái độ đối đầu, phản bác trực tiếp quan điểm của luật sư bào chữa. Khi luật sư cho rằng khó có thể tin một người có thể sát hại hai nạn nhân chỉ trong vòng hai giây. Tùng ngay lập tức đáp lại bằng giọng điệu bình thản, thách thức: “Ông đưa súng đây, tôi thử cho mà biết”.

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát khiến không khí phòng xử trở nên căng thẳng, bộc lộ rõ thái độ lạnh lùng và sự coi thường những lập luận đang bào chữa cho chính bị cáo.

Chưa dừng lại ở những lời khai lạnh lùng trước HĐXX, bị cáo Tùng còn bộc lộ sự ngạo mạn khi thản nhiên nói rằng mình bị bắt không phải vì bị truy đuổi hay hết đường trốn chạy, mà đơn giản là do không muốn lẩn trốn. Cách trả lời dửng dưng, pha chút thách thức ấy cho thấy thái độ coi thường pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình các nạn nhân bày tỏ bức xúc, phẫn nộ trước tội ác mà bị cáo gây ra, đồng thời đề nghị HĐXX xét xử nghiêm minh và buộc bị cáo bồi thường thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng. Lắng nghe ý kiến của phía bị hại, chủ tọa phiên tòa đã động viên, chia sẻ sâu sắc trước những đau thương, mất mát không gì bù đắp được mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu, đồng thời nhấn mạnh rằng khoản bồi thường chỉ mang ý nghĩa an ủi về mặt tinh thần.

Đền tội

Trong phần luận tội, đại diện VKS đánh giá hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn độc và vô nhân tính khi trực tiếp tước đoạt mạng sống của nhiều người trong cùng một gia đình, trong đó có cả trẻ em.

Đại diện VKS phân tích, nếu không có tội ác xảy ra, vào thời điểm này, cháu bé đáng lẽ đang được đến trường, vui chơi hồn nhiên cùng bạn bè, háo hức chờ đón Tết trong niềm vui sum vầy. Tất cả điều bình dị ấy đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, để lại nỗi đau thương, mất mát tột cùng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Tùng lĩnh án tử hình (Ảnh: Phước Tuần).

Theo VKS, hành vi của Tùng đã gây chấn động dư luận, phá vỡ sự bình yên của đời sống xã hội, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa; xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội và thể hiện sự coi thường pháp luật, thách thức kỷ cương, phép nước. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt cao nhất, loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX nhận định dù không có mâu thuẫn hay thù oán với các nạn nhân, bị cáo vẫn lạnh lùng ra tay sát hại nhiều người. Trong thời gian ngắn, bị cáo liên tiếp thực hiện nhiều tội ác, thể hiện bản chất tàn độc, dã man, coi thường tính mạng con người, hành vi mà xã hội không thể dung thứ.

Từ những căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản; 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo buộc bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng số tiền 1,6 tỷ đồng theo quy định pháp luật.

Vụ án là lời cảnh tỉnh về sự lệch lạc nguy hiểm khi bạo lực được coi như thú vui và sinh mạng con người bị xem nhẹ. Bản án nghiêm khắc thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng nỗi đau của gia đình các nạn nhân là mất mát không gì bù đắp được.