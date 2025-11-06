VKS nhắc nhở các bị cáo đánh bạc tại khách sạn Pullman “đánh đề ra đê mà ở”

Sáng 6/11, phiên tòa vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (ở khách sạn Pullman, Hà Nội) tiếp tục phần tranh luận.

Trong những ngày làm việc trước đó, các bị cáo đều nhận tội nhưng xin tòa giảm mức phạt hoặc chuyển từ án tù thành án treo, án tù treo thành phạt tiền.

Đối đáp lại, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định cả 136 bị cáo phạm tội Đánh bạc trong vụ án đều là những người có học thức cao, có trình độ hoặc am hiểu xã hội.

Kiểm sát viên trích dẫn câu “đánh đề ra đê mà ở” hoặc “đánh bạc quen tay” để nhắc nhở các bị cáo.

Theo VKS, các quy định liên quan từ năm 1948 đến nay đều cấm hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; không được cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: H.L.).

Chính phủ cũng quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đều cấm người Việt Nam tham gia nên mọi lý do các bị cáo đưa ra đều không hợp lý, buộc các bị cáo phải nhận thức được đây là hành vi đánh bạc trái phép.

Đại diện cơ quan tố tụng cho biết, trong 136 bị cáo, có 134 người thành khẩn. Một số người đánh bạc nhưng không thừa nhận đó là cá cược bằng tiền, không phải đánh bạc, chỉ là chơi trò chơi… nhưng đến sáng 6/11 cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Đối với quan điểm của nhiều bị cáo cho rằng số tiền đánh bạc không nhiều như cáo trạng cáo buộc, VKS phản bác, khẳng định một số bị cáo còn có số lần đánh bạc nhiều hơn số lần bị truy tố, nhưng vì đánh dưới 5 triệu đồng nên không xác định trách nhiệm hình sự.

“Dù vậy, các bị cáo phải nhận thức đó vẫn là sai phạm, rất mong các bị cáo không tái phạm nữa”, kiểm sát viên nói.

Riêng với cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức, VKS cho rằng với vị trí công tác trong quá khứ, bị cáo buộc phải có nhận thức cao hơn các bị cáo khác về việc đánh bạc là tệ nạn xã hội, dưới mọi hình thức được thua bằng tiền.

Tuy nhiên, VKS cũng vẫn áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX phạt ông Đức 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù, để bị cáo có thể sớm về chăm sóc mẹ già, quan tâm gia đình.

Với 3 bị cáo người Hàn Quốc phạm tội Tổ chức đánh bạc, các luật sư đề nghị tòa xem xét hình phạt thấp hơn mức đề nghị của VKS, với lý do họ là người Hàn Quốc, không biết việc điều hành King Club là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đối với quan điểm này, kiểm sát viên nhấn mạnh cả 3 bị cáo đều được tuyển dụng làm quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, là ngành kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, các bị cáo đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam từ lâu, riêng Shim Hwa Hee còn học đại học tại Việt Nam nên phải biết quy định không cho người Việt vào casino chơi bạc.

Quá trình điều tra và phiên tòa, các bị cáo đều khai biết rõ quy định nhưng vẫn phạm tội. Vì vậy, cơ quan tố tụng cho rằng không có căn cứ chấp nhận quan điểm của các luật sư.

Trước đó, VKS đề nghị phạt Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội Tổ chức đánh bạc.