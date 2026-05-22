Ca sĩ Ngọc Sơn đến trụ sở công an xin kiểm tra ma túy

Những ngày qua, cộng đồng mạng xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, cho rằng ca sĩ Ngọc Sơn liên quan đến ma túy. Lúc đầu, danh ca không lên tiếng phân trần, nhưng với tần suất tin đồn thất thiệt dày đặc, nam ca sĩ buộc phải chứng minh bằng cách đến trụ sở công an xin kiểm tra ma túy.

Ca sĩ Ngọc Sơn tuyên bố không sử dụng ma túy (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, đầu giờ chiều 22/5, nam ca sĩ đến trụ sở Công an phường Bến Thành để xin kiểm tra, xét nghiệm ma túy. Toàn bộ chuyến đi được Ngọc Sơn phát trực tiếp trên trang cá nhân, đồng thời giao lưu với khán giả.

“Ngọc Sơn bị rất nhiều lời đồn trong cuộc sống, toàn là điều tiêu cực, nhưng Ngọc Sơn không giải thích gì. Đến mức như thế này thì Ngọc Sơn lên công an kiểm tra luôn”, ca sĩ Ngọc Sơn nói trong livestream.

Khi đến trụ sở Công an phường Bến Thành, nam ca sĩ được lực lượng chức năng hướng dẫn đến bệnh viện để kiểm tra ma túy. Sau đó, Ngọc Sơn đến bệnh viện để xét nghiệm. Song hành với danh ca này còn có ca sĩ Quách Tuấn Du.

Đến chiều cùng ngày, Ngọc Sơn tiếp tục phát trực tiếp khoe bảng kết quả xét nghiệm âm tính với chất cấm. Nhiều người hâm mộ danh ca này đã vào chúc mừng nam ca sĩ "lấy lại được danh dự".

Theo một cán bộ, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra ma túy trong trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn, hoặc tội phạm khi bị bắt. Trường hợp người dân muốn kiểm tra ma túy có thể tự mua que thử tại các nhà thuốc hoặc đến các trung tâm y tế, bệnh viện để xét nghiệm máu, nước tiểu.

Ca sĩ Ngọc Sơn khoe tờ giấy xét nghiệm âm tính với ma túy (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời gian qua, Công an TPHCM và các tỉnh, thành tấn công mạnh vào tội phạm ma túy. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Miu Lê, ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt.

Tuy nhiên, trong một số vụ việc, khi cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra, diễn biến tố tụng, cộng đồng mạng thường “réo” tên nhiều nghệ sĩ khiến họ bị ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc.

Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng cần sàng lọc kỹ lưỡng; nên theo dõi thông tin, phát ngôn từ các cơ quan có chuyên môn, tránh trường hợp tiếp nhận thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của những người không liên quan.