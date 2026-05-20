Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát ma túy) đang mở rộng điều tra đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do ca sĩ Long Nhật (SN 1967), ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng 69 người khác thực hiện.

Khi bị bắt, ca sĩ Long Nhật khai sử dụng ma túy đá với Nguyễn Minh Nhựt (quản lý của nam ca sĩ) cùng một người khác. Nguồn gốc ma túy được ca sĩ mua của đối tượng tên là Kiều Quốc Nhã. Nam ca sĩ trực tiếp chuyển cho Nhã 1 triệu đồng, trong đó 500.000 là tiền ma túy và số tiền còn lại là trả công giao.

Khi Nhã giao ma túy đến, Long Nhật khai không trực tiếp nhận chất cấm mà do quản lý và đối tượng còn lại nhận rồi đem về nhà. Ngoài ra, quản lý của nam ca sĩ là người trực tiếp cất giữ bộ dụng cụ và “nấu” ma túy cho Long Nhật hút.

Ngoài Long Nhật, ca sĩ Sơn Nhật Minh cũng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM bắt trong đợt này. Nam ca sĩ khai nhận sử dụng loại ma túy đá từ trước Tết tới khi bị phát hiện.

Trước đó, qua công tác điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện hồi quý I, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều người liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan.

Bước đầu, cảnh sát bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.