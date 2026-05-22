Bắt 140 người trong đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ, xử lý 140 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, quán triệt chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an trong việc đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy phải “lần theo dòng chảy ma túy” với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng” và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày, đêm nhằm tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) liên tục lập nhiều thành tích.

Cụ thể, trong quý II, qua công tác rà soát, nắm tình hình, PC04 phát hiện nổi lên một đối tượng nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú tên là Đặng Phan Thanh Tùng. Từ đó, Công an TPHCM xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn, nên báo cáo Giám đốc Công an TPHCM, chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng (Ảnh: Nguyễn Trang).

Ngày 15/4, lần theo dấu vết, Đội 3, PC04, đã tóm gọn Tùng trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ. Từ đấu mối trên, PC04 đã bắt gọn 3 đối tượng cung cấp ma túy cho Tùng, xác định và xử lý 12 phân nhánh mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho các đối tượng nghiện.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, PC04 phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, Công an TPHCM đã bố trí lực lượng, đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TPHCM để tiêu thụ.

Một số đối tượng thời điểm bị phát hiện (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, từ một đối tượng nghiện ma túy, PC04 truy xét mở rộng và xác lập chuyên án, huy động các lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong đó, nhà chức trách khởi tố 105 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng, thu giữ hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều tang vật có liên quan.

Ngoài ra, nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.