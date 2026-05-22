Lộ diện người cung cấp ma túy cho ca sĩ Long Nhật

Liên quan đến vụ đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do ca sĩ Long Nhật (SN 1967), ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng 69 người khác thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt trong đường dây ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Quan điểm của Ban Giám đốc Công an TPHCM trong công tác phòng, chống ma túy là lần theo dòng chảy ma túy, truy xét toàn bộ đường dây “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”, đồng thời thể hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Trong vụ án ma túy có sự tham gia của 2 nam ca sĩ trên, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an TPHCM, xác định đối tượng cung cấp ma túy cho ca sĩ Long Nhật là Kiều Quốc Nhã (SN 1987, ngụ phường Phú Lâm).

Nhã bị bắt giữ trong một lần cảnh sát kiểm tra hành chính và bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Từ đó, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, truy xét 4 nhánh cung cấp ma túy cho Nhã.

Ngoài ra, cảnh sát còn truy bắt 8 nhánh tiêu thụ ma túy của Nhã tại nhiều địa phương. Đồng thời, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện, làm rõ các vụ chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do các đối tượng đã mua ma túy của Nhã về sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, nhà riêng.

Đáng chú ý, trong số đó có ca sĩ Long Nhật tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà cùng quản lý và nhân viên vào ngày 26/3. Còn ca sĩ Ngọc Minh nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ đầu năm 2026 đến nay tại nhà riêng.

Đối tượng Kiều Quốc Nhã (Ảnh: P.L.).

Trước đó, qua công tác điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện hồi quý I, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều người liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan.

Bước đầu, cảnh sát bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.