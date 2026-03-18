Đối tượng sang Campuchia trốn truy nã quốc tế đã ra đầu thú

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 2004, xã Lập Thạch, Phú Thọ) ra đầu thú.

Long bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2022.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng lo sợ bị phát hiện, xử lý nên bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển vào khu vực phía Nam lao động tự do, sau đó tiếp tục lẩn trốn sang Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an, phối hợp với Interpol ra lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Ngọc Long để truy bắt, xử lý theo quy định.

Song song với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động thông qua gia đình, người thân, phân tích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, kiên trì thuyết phục, Long đã nhận thức được hành vi của bản thân và tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.