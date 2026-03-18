Lời khai của thanh niên đánh nữ shipper ở TPHCM

Ngày 18/3, Công an phường Gia Định, TPHCM, đã triệu tập Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ địa phương) lên làm việc để điều tra về hành vi đánh nữ nhân viên giao hàng.

Trương Nguyên Huy bị cảnh sát mời làm việc (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, chiều 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.D.T. (SN 1982, ngụ TPHCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Theo trình bày của bị hại, trưa cùng ngày, bà T. nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng ở phường Gia Định, người đặt yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn.

Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên bà T. đề nghị khách nhận trực tiếp. Ít phút sau, Trương Nguyên Huy xuất hiện, lời qua tiếng lại và bất ngờ dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu bà T..

Vụ việc khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục có hành vi xô đẩy khiến nạn nhân ngã lần thứ hai. Hành vi của Huy chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Sau vụ việc, bà T. được người dân hỗ trợ, đến bệnh viện thăm khám.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời Trương Nguyên Huy đến làm việc.

Bước đầu, Huy khai giữa anh ta và bà T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Huy đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Hiện Công an phường Gia Định phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.