Hai đối tượng đột nhập cửa hàng, ngắt nguồn camera để trộm 39 iPhone

Sáng 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã làm rõ vụ trộm cắp 39 điện thoại iPhone tại xã Xuân Đài.

Theo trình báo của ông Phí Quang Đĩnh (trú ở xã Minh Đài, tạm trú tại khu Đống Cả, xã Xuân Đài, Phú Thọ), cửa hàng điện thoại di động của ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 39 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, tổng trị giá trên 245 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Đài báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp điều tra.

Đối tượng Hà Văn Tuấn (bên trái) và Hà Hiếu H. cùng tang vật vụ án (Ảnh: Hoài Phương).

Lực lượng chức năng xác định các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp với thủ đoạn tinh vi bằng cách di chuyển qua cánh đồng để tiếp cận cửa hàng bán điện thoại, sau đó ngắt nguồn camera an ninh và sử dụng trang phục dài tay, che kín đầu nhằm tránh bị nhận diện.

Rà soát các dấu vết, công an nhanh chóng xác định hai đối tượng nghi vấn là Hà Văn Tuấn (SN 2004) và H.H.H. (SN 2010), cùng trú tại xã Xuân Đài, nhưng cả hai đã rời khỏi địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân Đài tổ chức nhiều tổ công tác truy tìm và bắt được cả hai đối tượng đang trên đường lẩn trốn, tìm cách tẩu tán tang vật.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Toàn bộ số điện thoại đã được thu hồi.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.