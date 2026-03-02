Truy tìm nhóm đối tượng gây thương tích nghiêm trọng cho 2 người đi đường

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát thông báo truy tìm nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự, cố ý gây thương tích xảy ra vào tối 1/3 tại đường Kim Ngọc, tổ dân phố Rừng, phường Vĩnh Yên.

Hai người đi xe máy bị nhóm thanh, thiếu niên chặn đường giữa đêm, dùng hung khí tấn công gây thương tích rất nghiêm trọng trên đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Yên, Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 22h30 ngày 1/3, cháu Đ.X.Đ. (SN 2009, trú tại xã Yên Lạc, Phú Thọ) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, chở theo V.D. (SN 2009, cùng trú ở xã Yên Lạc) di chuyển theo hướng đường tránh Vĩnh Yên đi cầu Đầm Vạc đã bị một nhóm hơn 10 thanh, thiếu niên chặn đường, dùng hung khí nguy hiểm truy đuổi và tấn công gây thương tích rất nghiêm trọng.

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá hành vi trên có tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khoẻ của công dân, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan.

Công an đề nghị người dân, nhất là các gia đình có con em tham gia giao thông, tụ tập tại khu vực đường Kim Ngọc vào tối 1/3 khẩn trương cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Những người biết sự việc, có mặt tại hiện trường hoặc cá nhân, tổ chức có camera an ninh, camera hành trình ghi lại hình ảnh, đặc điểm nhận dạng nhóm đối tượng, phương tiện, hướng di chuyển… phải chủ động phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng yêu cầu các đối tượng liên quan khẩn trương ra đầu thú, trình diện, khai báo thành khẩn để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp cố tình lẩn trốn, chống đối sẽ bị truy bắt, xử lý nghiêm minh.

Công an khẳng định bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối thông tin của người cung cấp. Mọi hành vi che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Người cung cấp thông tin có thể liên hệ với Thượng tá Hà Tuấn Long, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0982.246.039, theo Công an tỉnh Phú Thọ.