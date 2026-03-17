Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an đồng thời khởi tố 14 bị can, trong đó ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.

Ba bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25; Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chi nhánh Lào Cai.

Chín bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, Kế toán; Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, gồm đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các sai phạm này diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý toàn diện các sai phạm có tổ chức của những cá nhân, tổ chức liên quan, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi cho Nhà nước.