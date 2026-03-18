Con trai bị bắt, bố mẹ của Mr Pips rút 125 tỷ đồng đi mua USD, 314 cây vàng

Trong vụ án liên quan đến đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam, Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch các tài sản.

Kết luận điều tra xác định, để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố Nam) tìm một số cá nhân sử dụng pháp nhân doanh nghiệp và người thân, quen đứng tên mua, quản lý nhiều bất động sản tại TPHCM, Hà Nội và một số địa phương.

Những người này sử dụng tiền có được từ hoạt động lừa đảo và tiền vay ngân hàng để thực hiện giao dịch, sau đó hợp thức hóa bằng việc sang tên, chuyển nhượng.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).

Cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) với giá từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ tại tháp Crown phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m2.

Để thực hiện giao dịch, Nam sử dụng nhiều tài sản như căn hộ, cổ phiếu, sổ tiết kiệm để vay ngân hàng hơn 214 tỷ đồng, giải ngân nhiều đợt. Ngoài ra, Nam còn nộp thêm hàng chục tỷ đồng tiền mặt để hoàn tất việc mua bán. Dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.

Theo kết luận điều tra, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, Phó Đức Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã nhanh chóng rút tiền từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm để tẩu tán tài sản.

Cụ thể, ông Phó Đức Thắng rút tổng cộng khoảng 35 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng, đồng thời rút thêm 30 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỷ đồng tại MBBank. Sau đó, Thắng phân chia số tiền này để gửi cho nhiều người thân, gồm: Phó Đức Tiến (cháu ruột Thắng) giữ 45 tỷ đồng; Nguyễn Hoài Trang (đồng nghiệp) giữ 20 tỷ đồng; Nguyễn Danh Thọ giữ 20 tỷ đồng.

Dự án The Crown Hàng Bài (Ảnh: Masterise).

Cùng thời điểm, Lê Thị Liễu cũng rút tổng cộng khoảng 60 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau khi rút tiền, Liễu liên hệ Trần Anh Khoa (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) để mua khoảng 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Số vàng và ngoại tệ này được Liễu chia thành nhiều phần, cất giấu trong vali và balo. Trong đó, một vali chứa khoảng 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột Thắng, trú tại TP Bà Rịa). Hai balo khác chứa tiền mặt khoảng 5,7 tỷ đồng, 134 lượng vàng và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, Liễu còn nhờ mẹ là bà Đậu Thị Lan (trú tại Nghệ An) đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm tại MBBank với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng nhằm tiếp tục che giấu nguồn tiền.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ trên đều có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, đã bị áp dụng các biện pháp phong tỏa, thu giữ theo quy định.