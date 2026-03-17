Phú Thọ mở chiến dịch 45 ngày dứt điểm toàn bộ hồ sơ chậm, quá hạn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày tập trung xử lý dứt điểm toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn trên địa bàn, hoàn thành trước 30/4.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh Phú Thọ nếu để tiếp tục phát sinh hồ sơ chậm hạn, quá hạn trong thời gian triển khai chiến dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (Ảnh: Khánh Trang).

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tổ chức tập huấn, đào tạo lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Việc này phải bảo đảm từ ngày 1/5 toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn theo quy định - tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức ở Phú Thọ.

“Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm hạn, quá hạn kéo dài phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định, kể cả trách nhiệm của người đứng đầu”, lãnh đạo Phú Thọ nêu rõ.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (bệnh viện, trường học…) không được yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục, yêu cầu cung cấp các giấy tờ có thể khai thác được trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường.

Trước đó, ông Nguyễn Huy Ngọc chủ trì hội nghị nghe Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả giám sát việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai và 32 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên giải quyết thủ tục cho người dân (Ảnh: V.Phúc).

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương ở Phú Thọ còn thiếu tính chủ động, chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Việc theo dõi, giám sát và kiểm soát tiến độ giải quyết công việc chưa được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, dẫn đến tình trạng nhiều hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, quá hạn, đặc biệt các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của cấp tỉnh còn thấp.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở Phú Thọ có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức được nhận định còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp.