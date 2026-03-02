Công an Phú Thọ bắt đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn ở TPHCM

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Thủy (SN 2004, xã Đạo Trù, Phú Thọ) bị truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm.

Sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Thủy rời khỏi địa phương, thay đổi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Công an bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại TPHCM, di lý về tỉnh Phú Thọ để xử lý theo quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức xác minh nhiều nguồn tin, ngày 25/2, tổ truy bắt đối tượng truy nã thuộc Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Phú Thọ Hòa (TPHCM) tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thủy khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn này.

Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, công an tiến hành áp giải, di lý đối tượng về tỉnh Phú Thọ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026, Tổ truy bắt đối tượng truy nã thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã rà soát, xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với công an nhiều địa phương để xác định nơi lẩn trốn của đối tượng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn do nhiều đối tượng thay đổi chỗ ở, di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn khác nhau nhằm trốn tránh công an.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, chủ động ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Các gia đình có người thân bị truy nã cần tích cực phối hợp với công an, vận động ra đầu thú.