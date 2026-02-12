Công an Phú Thọ vào TPHCM bắt đối tượng trốn truy nã

Theo hồ sơ của công an, Nguyễn Đỗ Hoàng Tú (SN 2002, thôn Then, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan thi hành án hình sự truy nã từ tháng 12/2024 về tội danh Giữ người trái pháp luật, với mức án 18 tháng tù giam.

Trước đó, sau khi bị TAND huyện Lập Thạch cũ (nay là TAND Khu vực 11 tỉnh Phú Thọ) xét xử, đối tượng Tú được cho tại ngoại trong thời gian chờ thi hành án.

Sau đó đối tượng tự ý rời khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân nhằm gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như truy bắt của lực lượng chức năng.

Đối tượng truy nã Nguyễn Đỗ Hoàng Tú (ngồi giữa) sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt thông tin từ cơ sở, ngày 8/2 Công an xã Hợp Lý xác định đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực phường Tân Sơn Hòa, TPHCM.

Công an xã lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ để xây dựng phương án vây bắt.

Một tổ công tác đặc biệt do Trung tá Khổng Văn Chương, Trưởng Công an xã Hợp Lý, trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10), các đơn vị nghiệp vụ lên đường vào TPHCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp chặt chẽ của Công an phường Tân Sơn Hòa, tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Đỗ Hoàng Tú khi y đang di chuyển trên đường Lê Văn Sỹ.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi trốn thi hành án của mình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tổ công tác di lý đối tượng ra miền Bắc và tiến hành bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Thọ để đưa đi chấp hành bản án theo quy định.