Đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Công an xã Vĩnh Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Thập (SN 1987, thôn Bến Hội, xã Vĩnh Hưng). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cướp tài sản sau 7 năm lẩn trốn.

Công an xã Vĩnh Hưng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, Cao Bằng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ, Thập bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) truy nã từ năm 2019. Đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, cắt đứt liên lạc nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, công an đã rà soát các mối quan hệ của đối tượng và tổ chức bắt giữ Thập tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.

Công an xã Vĩnh Hưng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thập cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PC02) để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.