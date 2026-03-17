Chiêu trò bốc thăm trúng thưởng lừa đảo tại hội chợ ở Tây Ninh

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn tố giác của bà Võ Phi Hồng (SN 1980, ngụ phường Thanh Điền) về việc một số gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ Hương Trầm có dấu hiệu lừa đảo.

Tối 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an địa phương kiểm tra 2 gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các nhân viên có hành vi gian dối, sắp đặt kết quả để người chơi không trúng thưởng, nên lập biên bản, mời những người liên quan làm việc.

Gian hàng tại hội chợ Hương Trầm bị công an phát hiện lừa đảo (Ảnh: M.H.).

Kết quả xác minh cho thấy Trần Phước Văn (SN 1990, quê Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (SN 1990, quê Khánh Hòa) có thời gian làm quản lý các gian hàng trò chơi tại hội chợ, quen biết và cùng bàn bạc tổ chức hoạt động lừa đảo.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, thông qua một người tên Trắng (chưa rõ lai lịch), nhóm này thuê 2 vị trí tại hội chợ Hương Trầm do ông Võ Văn Tẻo làm chủ, đặt gian hàng bốc thăm trúng thưởng. Tổng chi phí thuê mặt bằng 100 triệu đồng trong thời gian 16/2-3/3, các đối tượng góp vốn và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ.

Trong quá trình hoạt động, Văn và Nữ thay phiên quản lý, điều hành, thuê thêm nhiều người làm “cò mồi”, dụ dỗ khách tham gia. Tiền thu được mỗi ngày được chia cho các đối tượng, trong đó một phần lớn trả công cho người hỗ trợ.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm này là niêm yết giải thưởng hấp dẫn như nồi cơm điện, bia, gấu bông, điện thoại… để tạo lòng tin. Tuy nhiên, trong các rổ thăm đưa cho khách bốc đều không có lá thăm trúng thưởng, mà chỉ có các thẻ “chúc bạn may mắn”.

2 trong số 21 bị can bị công an khởi tố về tội lừa đảo tại hội chợ ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Khi cần tạo niềm tin, các đối tượng mới lén đưa lá thăm trúng thưởng vào. Ngoài ra, nhóm này còn dùng chiêu “thăm tích điểm” để dụ người chơi tiếp tục bỏ tiền, hứa hẹn trúng điện thoại iPhone rồi quy đổi tiền từ 9 triệu đến 15 triệu đồng.

Thực tế, những người này chủ động cài thêm thẻ “điểm” vào kết quả bốc thăm, dẫn dắt người chơi tham gia sâu hơn nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Văn, Nữ cùng những người liên quan có sự phân công vai trò cụ thể, mang tính tổ chức.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, 20 bị can bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra. Riêng Phạm Thị Yến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đối với ông Võ Văn Tẻo, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò liên quan trong việc cho thuê mặt bằng để xử lý theo quy định.