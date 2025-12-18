Truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế

VKSND Tối cáo vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế và các công ty liên quan, truy tố 55 bị can.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) và bà Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, sau đó lên Cục trưởng Cục ATTP) cùng 30 cựu cán bộ, chuyên viên Cục ATTP bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Các bị can còn lại là giám đốc doanh nghiệp và các cá nhân bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định 15/2018/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Bà Trần Việt Nga (Ảnh: Bộ Y tế).

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tháng 9/2018, ông Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm và Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Từ cuộc họp trên và sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, ông Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ, trung bình là 7 triệu đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chủ trương của Cục trưởng Phong, từ năm 2018 đến năm 2024, các chuyên viên Cục ATTP đã nhận tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân khi cấp Giấy tiếp công bố sản phẩm thực phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong đó, bị can Phong được chia 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do trung tâm thẩm xét; 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm thẩm xét và 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, phó cục trưởng nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Theo cáo buộc, trong 6 năm, ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng, gồm 43,5 tỷ đồng tiền hồ sơ công bố; 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

VKS cáo buộc ông Nguyễn Thanh Phong có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này.

Bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an).

Đối với bà Trần Việt Nga, cáo trạng thể hiện, bà thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng. Sau đó, bà Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị can này ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ đó, bà Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng.

Còn, bị can Nguyễn Hùng Long (cựu phó cục trưởng) nhận 8,6 tỷ đồng để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xin cấp giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Bị can Đỗ Hữu Tuấn (cựu phó cục trưởng) nhận hối lộ 4,3 tỷ đồng.