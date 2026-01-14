Nhận hối lộ 43 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong lĩnh án 20 năm tù

14h40 hôm nay, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

HĐXX sơ thẩm đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dư luận đặc biệt quan tâm. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia, cấu kết của nhiều lãnh đạo quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích đúng đắn của các cơ quan Nhà nước trong quản lý quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý Nhà nước", HĐXX nhấn mạnh.

Đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án, HĐXX xét thấy bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và bị cáo Trần Việt Nga cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là những người giữ vai trò chính trong vụ án. Các bị cáo này giữ vai trò là chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, phân chia tiền hối lộ, chỉ đạo cấp dưới thống nhất hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn.

Trong đó bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi hơn 43 tỷ đồng, bị cáo Trần Việt Nga hơn 8 tỷ đồng,... Từ những phân tích, đánh giá trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù; Nguyễn Hùng Long 12 năm tù.

Hơn 30 bị cáo còn lại trong nhóm tội Nhận hối lộ lĩnh án từ 30 tháng tù treo đến 9 năm tù.

Quá trình xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, trình bày hoàn cảnh gia đình và bối cảnh phạm tội kính mong HĐXX xem xét các tình tiết, tuyên mức án nhẹ nhất để họ có thể sớm trở về với gia đình, làm việc có ích cho xã hội.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế không có ý kiến về cáo buộc nhận hối lộ hơn 93 tỷ đồng liên quan việc giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm.

Ông Phong khai, trước khi Nghị định 15/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Phùng Long).

Theo phân công chức năng nhiệm vụ, Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm là đơn vị tham mưu cho Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Sau khi Nghị định 15 có hiệu lực Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm là đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ để tham mưu cho lãnh đạo Cục ATTP cấp giấy tiếp nhận và bắt đầu có hiện tượng hồ sơ bị quá tải.

Lý giải về việc này, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết, thời gian giải quyết hồ sơ của Nghị định 15 ngắn hơn so với Nghị định 38 trước đó.

Khi phân công cho các phòng triển khai nhiệm vụ thẩm định, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ, cấp dưới trình bày có 2 trường hợp là doanh nghiệp tự làm hồ sơ đúng theo quy định, trường hợp 2 là doanh nghiệp không thể hoàn thiện, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Sau đó, chuyên viên có báo cáo lãnh đạo cấp phòng về việc các hồ sơ bị trả lại do doanh nghiệp không biết làm thì chuyên viên sẽ hướng dẫn để làm đúng theo và nhận tiền.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong thừa nhận việc chuyên viên nhận tiền để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ là không đúng theo quy định của pháp luật.

Khi chuyên viên nhận tiền của doanh nghiệp không báo cáo con số cụ thể với bị cáo Phong và các bên không có thoả thuận rõ ràng.

Do đó dẫn đến việc có phòng thì đưa cho bị cáo 2,5 triệu đồng/hồ sơ, phòng lại đưa 1,5 triệu đồng/hồ sơ,...

Đối với các trường hợp Nguyễn Thanh Phong trực tiếp ký giấy, bị cáo nhận 2,5 triệu đồng/hồ sơ; còn các hồ sơ không ký nhận từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/hồ sơ.

"Tại thời điểm nhận tiền bị cáo nghĩ rằng việc nhận hối lộ là khi người ta làm đúng hồ sơ mà mình vẫn ép họ chuyển tiền hoặc không chuyển tiền thì không xác nhận mới là hối lộ.

Còn việc mình hỗ trợ, hướng dẫn chu đáo để người ta nắm vững thì việc nhận tiền là không sai, đây là suy nghĩ sai lầm của bị cáo", cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong trình bày.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Tại tòa cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga trình bày, nếu hồ sơ chậm ký thì chỉ vì lý do cá nhân là chăm sóc mẹ bị ốm, chứ không phải cố ý gây sức ép nhằm đòi tiền “cơ chế”.

Nữ bị cáo khẳng định bản thân không ép buộc doanh nghiệp, không bỏ qua sai phạm, và kể cả nếu không đưa tiền thì hồ sơ vẫn được giải quyết bình thường.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga thừa nhận đã nhận hơn 8 tỷ đồng từ các chuyên viên, chủ yếu bằng tiền mặt được đưa trực tiếp tại phòng làm việc, nhưng lý giải đó là tiền doanh nghiệp “cảm ơn” chứ không phải từ sự gây sức ép.

Bà Nga còn khai thời điểm mới nhận nhiệm vụ ký xác nhận, có trao đổi với Trần Thị Thu Liễu, cựu Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông, về việc có nên lập đầu mối quản lý tiền “cảm ơn” hay không nhưng sau đó không thực hiện vì hồ sơ đơn giản, dễ làm.

Trước tòa, bà Nga nói không chỉ đạo hoặc yêu cầu chuyên viên thực hiện việc thu tiền, đồng thời nhấn mạnh mức thu cao hay thấp là do các chuyên viên tự giao dịch với doanh nghiệp.