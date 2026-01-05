Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa sáng nay

Sáng 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong đó, có 34 bị cáo bị tạm giam, 21 bị cáo tại ngoại.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong được dẫn giải tới tòa (Ảnh: Hải Nam).

Trong vụ án này, 34 bị cáo (đều ở Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ. Còn lại 21 bị cáo hầu toà về tội Đưa hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga chịu cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt cấp phép quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong có hành vi nhận hối lộ 44 tỷ đồng trong quá trình cấp giấy phép công bố sản phẩm.

Cũng trong vụ án, hơn 30 bị cáo khác từ nhân viên, chuyên viên đến lãnh đạo cấp phòng của Cục An toàn thực phẩm cũng bị cáo buộc nhận hàng chục tỷ đồng.

Ngoài nhóm bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử, cơ quan tố tụng xác định có nhiều cán bộ khác của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận hối lộ trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (chứng nhận GMP) cho Nhà máy của Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và Nhà máy của CP Dược phẩm MediUSA.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đó, 12 người là văn thư, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tiền của các cá nhân làm dịch vụ công bố sản phẩm, với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, người nhận nhiều nhất là 438 triệu đồng, ít nhất là 91 triệu đồng.

Song cơ quan tố tụng cho rằng các đối tượng này có hành vi nhận tiền, nhưng thực hiện hành vi phạm tội với vai trò thứ yếu, giúp sức, lệ thuộc; thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của cấp trên; quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại số tiền do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Đến nay, cơ bản đã làm rõ được bản chất vụ án, phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, xử lý được tất cả các đối tượng chính, chủ mưu cầm đầu là lãnh đạo Cục và lãnh đạo cấp Phòng tại Cục An toàn thực phẩm.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (Ảnh: Lâm Vinh).

Do đó, có căn cứ đề nghị xem xét, không xử lý hình sự theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Cơ quan tố tụng chỉ kiến nghị Bộ Y tế để xử lý nghiêm theo quy định về Đảng và chính quyền đối với 12 cán bộ trên.

Theo cáo buộc, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực ATTP.

Từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Mục đích của việc đưa, nhận hối lộ là để thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tháng 9/2018, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 49 tỷ đồng.

Đối với bà Trần Việt Nga, cựu Phó Cục trưởng (giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024 và sau là Cục trưởng) bị cáo buộc hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng) bị cáo buộc nhận 8,6 tỷ đồng để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xin cấp giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Ông Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng) nhận hối lộ 4,3 tỷ đồng.