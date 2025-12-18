Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị kê biên 6 thửa đất rộng hơn 12.000m2

Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế và các công ty liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên nhiều tài sản của các bị can.

Trong đó, riêng ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP), cơ quan điều tra đã kê biên 6 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cụ thể các tài sản gồm: Thửa đất rộng 100m2 tại Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội (nay là phường Dương Nội, TP Hà Nội);

Thửa đất rộng gần 2.500m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ);

Bốn thửa đất có diện tích lần lượt là 400m2, 400m2, gần 2.000m2 và hơn 6.700m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ);

Đối với cựu Cục trưởng Cục ATTP Trần Việt Nga, Bộ Công an cũng kê biên một căn chung cư tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long bị kê biên một căn chung cư tại Trung Yên Plaza, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Ngoài ra, quá trình điều tra, ngày 14/10, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.

Bà Trần Việt Nga và ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định 15/2018/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tháng 9/2018, ông Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm và Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Từ cuộc họp trên và sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, ông Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ, trung bình là 7 triệu đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chủ trương của Cục trưởng Phong, từ năm 2018 đến năm 2024, các chuyên viên Cục ATTP đã nhận tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân khi cấp Giấy tiếp công bố sản phẩm thực phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong đó, bị can Phong được chia 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do trung tâm thẩm xét; 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm thẩm xét và 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, phó cục trưởng nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Theo cáo buộc, trong 6 năm, ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng, gồm 43,5 tỷ đồng tiền hồ sơ công bố; 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

VKS cáo buộc ông Nguyễn Thanh Phong có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này.

Đối với bà Trần Việt Nga, cáo trạng thể hiện, bà thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng. Sau đó, bà Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị can này ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ đó, bà Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, các bị can và những người liên quan trong vụ án đã nộp gần 28 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.