Công an làm việc với tài xế xe bán tải cố tình chèn ngã 3 người đi xe máy

Ngày 2/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đang làm việc với tài xế điều khiển ô tô bán tải liên quan vụ chèn ép khiến 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường trên tuyến Đỗ Mười. Danh tính tài xế chưa được cơ quan chức năng công bố.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một xe bán tải lạng lách, chèn ép xe máy lưu thông cùng chiều. Theo phản ánh, vụ việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 27/2 trên đường song hành Vành đai 3, đoạn gần nút giao Tam Trinh, theo hướng từ cầu Thanh Trì đi Yên Sở.

Hình ảnh xe bán tải cố tình chèn ép người đi xe máy, gây nguy hiểm tính mạng (Ảnh: Cắt từ clip OFFB).

Hình ảnh từ clip cho thấy chiếc xe bán tải nhiều lần áp sát, chèn ép khiến xe máy chở 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ, bị ngã ra đường. Cả 3 nạn nhân ngã nhoài xuống mặt đường, suýt va chạm với một xe tải lớn đang di chuyển bên cạnh.

Sau khi gây ra va chạm, chiếc xe bán tải tăng ga rời khỏi hiện trường. Người đàn ông ngồi sau xe máy bế cháu bé và cố gắng chạy đuổi theo nhưng không kịp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chuyển vụ việc tới đơn vị phụ trách địa bàn thuộc Công an Hà Nội để xác minh. Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục làm việc với tài xế để xử lý theo quy định.