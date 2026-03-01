Bảo vệ Khu Công nghệ cao TPHCM "bán đường" cho xe tải, thu lợi tiền tỷ

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị can Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, Đội trưởng Bảo vệ Khu Công nghệ cao), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi), Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cùng là đội phó) và 9 đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ phản ánh của báo chí vào tháng 6/2023 về tình trạng nhiều xe tải trên 3,5 tấn ngang nhiên lưu thông vào Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức cũ) dù khu vực này có biển báo cấm từ 6h đến 22h hàng ngày.

Các bị can lúc bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2023, một quy trình tiếp tay cho vi phạm đã hình thành ngay trong đội ngũ bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại đây.

Cụ thể, Nguyễn Giang Sơn với vai trò đội trưởng đã đứng ra thỏa thuận với một số doanh nghiệp vận tải. Để xe tải được qua các cổng chính (D1, D2) và lưu thông trên các tuyến đường nội bộ trong khung giờ cấm, các doanh nghiệp phải chi tiền hàng tháng.

Mức tiền phụ thuộc vào số lượng phương tiện của từng doanh nghiệp, được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Để việc thu tiền diễn ra trót lọt, Sơn bàn bạc, thống nhất với các đội phó gồm Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ cùng các tổ trưởng, tổ phó khác. Danh sách các xe “đã mua đường” được gửi vào nhóm Zalo chung của đội bảo vệ để các thành viên trực chốt nhận diện, không xử lý khi những xe này đi qua.

Một góc Khu Công nghệ cao TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Nguyễn Giang Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp là hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Sơn giữ lại 400 triệu đồng để sử dụng cá nhân; số còn lại được phân chia cho các lãnh đạo đội, tổ trưởng và tổ phó với mức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Các nhân viên bảo vệ được chia trung bình 100.000-300.000 đồng.

Ngoài khoản tiền được Sơn phân chia, một số bị can là tổ trưởng, tổ phó còn “đánh lẻ” bằng cách tự nhận thêm tiền từ cá nhân, doanh nghiệp vận tải khác để cho xe vào khung giờ cấm. Điển hình, bị can Trần Phát Vĩnh Thanh (tổ trưởng) bị cáo buộc tự thu thêm hơn 426 triệu đồng.