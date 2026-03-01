Cảnh sát dùng flycam soi tụ điểm cờ bạc ở TPHCM

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở phường Vũng Tàu và phường Hòa Lợi, bắt giữ 83 người và thu giữ gần 500 triệu đồng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 19/2, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an phường Vũng Tàu đã đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61 - 65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu, do đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, ngụ phường Vũng Tàu) cầm đầu.

Cảnh sát bắt giữ 38 người đang sát phạt dưới hình thức đánh bài cào thắng thua bằng tiền, thu giữ hơn 160 triệu đồng.

Cảnh sát dùng flycam theo dõi động tĩnh tại tụ điểm đá gà (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 28/2, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị đã triệt xoá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà tại bãi đất trống ở phường Hòa Lợi, do nhóm đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng ngụ Phường Hòa Lợi) cầm đầu.

Theo cảnh sát, tụ điểm này thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia sát phạt với số tiền cá cược lớn.

Tại thời điểm phá án, cảnh sát đã bắt quả tang 45 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe gắn máy, 2 ô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Các đối tượng bị bắt tại tụ điểm đá gà ở phường Hòa Lợi (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, các tụ điểm cờ bạc, đặc biệt là cá độ đá gà không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác, như: cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Việc liên tiếp triệt phá các tụ điểm cờ bạc quy mô lớn nêu trên thể hiện quyết tâm cao, tinh thần kiên quyết của Công an TPHCM trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, với quan điểm xử lý nghiêm, triệt để, không để tệ nạn xã hội lợi dụng thời điểm lễ, Tết để hoạt động.