Công an TPHCM phá 10 tụ điểm cá độ đá gà trước Tết Nguyên đán

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm cá độ đá gà, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các tụ điểm đánh bạc.

Các đối tượng đá gà bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Tính từ đầu đợt cao điểm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, triệt phá gần 10 tụ điểm đá gà tại các địa điểm thuộc xã Bà Điểm, phường Bình Tân, phường Tân Tạo, phường Phú Lợi, phường Phước Thắng. Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 40 đối tượng tổ chức, môi giới và tham gia cá độ, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan.

Các vụ việc được khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, qua đó tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt.

Phòng Cảnh sát hình sự xử lý nghiêm các đối tượng đá gà (Ảnh: Công an cung cấp).

Bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý, Phòng Cảnh sát hình sự còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi đá gà, cờ bạc trái phép; tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Trong thời gian tới, nhất là những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục duy trì thế chủ động, tập trung lực lượng, phương tiện, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm đá gà, cờ bạc dưới mọi hình thức.