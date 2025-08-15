Nam nhân viên giữ xe quán nhậu bị khách chém ở TPHCM

Ngày 15/8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ, TPHCM, đang điều tra vụ một nhân viên giữ xe quán nhậu bị khách chém bê bết máu.

Trước đó, tối 14/8, người dân sống trên đường 1A, xã Tân Vĩnh Lộc, thấy nam thanh niên ôm cánh tay bê bết máu bỏ chạy, phía sau một người đàn ông cầm hung khí truy đuổi. Người dân can ngăn, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nam nhân viên bị chém bê bết máu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo một số người dân, nam thanh niên bị chém tên là M., nhân viên của một quán nhậu trên đường 1A. Chiều cùng ngày, một nhóm khách đến quán nhậu ăn uống, xảy ra mâu thuẫn với nam nhân viên giữ xe.

Anh M. bị một số người đánh, nhưng được người trong quán can ngăn. Nam nhân viên ra trước quán, tiếp tục trông giữ xe. Một lúc sau, một đối tượng cầm hung khí chém anh M. bê bết máu.

Nhận tin báo, cảnh sát đến lấy lời khai, trích xuất camera an ninh của quán nhậu cũng như quanh khu vực, truy xét người liên quan để điều tra, xử lý.