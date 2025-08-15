Rao bán túi xách Chanel, Gucci trên mạng, lừa đảo hơn 6 tỷ ở TPHCM

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên không gian mạng, do bị can Nguyễn Đức Quân (SN 1997, ngụ tỉnh Lâm Đồng) thực hiện.

Nguyễn Đức Quân thực hiện lừa đảo trên không gian mạng (Ảnh: T.T.).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) xác định, tháng 8/2022, Quân sử dụng tài khoản Instagram tên “suu.authentic” và “authentic.atluxe” rao bán hàng hiệu chính hãng.

Bị can đăng tải nhiều nhiều hình ảnh túi xách nữ mang các nhãn hiệu Luis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL kèm nội dung bán hàng chính hãng với giá thấp hơn giá niêm yết.

Khi người mua hàng chuyển tiền, Quân sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền của khách. Trường hợp khách chuyển tiền đặt cọc, người này sẽ đặt hàng nhái để giao.

Nếu khách phát hiện hàng nhái, Quân sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền cọc trước đó; nếu khách không phát hiện, anh ta yêu cầu chuyển đủ tiền và không chặn liên lạc.

Quân rao bán túi xách hàng hiệu trên mạng nhằm lừa đảo (Ảnh: T.T.).

Nhà chức trách xác định, bằng thủ đoạn này, Quân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng phát thông báo người nào là bị hại của Nguyễn Đức Quân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, tại địa chỉ 160 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TPHCM, hoặc gọi vào số điện thoại 0918.797.953, gặp điều tra viên Võ Hoàng Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật.