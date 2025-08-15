Hai cô gái phối hợp truy bắt kẻ biến thái trên metro ở TPHCM

Ngày 15/8, Công an phường Bến Thành, TPHCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ cô gái tố bị người đàn ông sàm sỡ khi đi Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Vừa là nạn nhân, cũng là nhân chứng vụ việc, chị N.T.C.V. (SN 2006, quê tỉnh Gia Lai) chia sẻ với phóng viên Dân trí về 2 lần chạm mặt kẻ biến thái trên tàu điện.

Cô gái nghi bị người đàn ông sàm sỡ (Ảnh: Tiêu Lạc).

Chị V. kể, lần đầu gặp nghi can là vào buổi tối cách đây khoảng một tháng, khi đi học về trên chuyến tàu điện từ ga Bến Thành về ga Thủ Đức. Khi đó, người đàn ông ngồi cạnh, đặt balo trước ngực rồi thò tay sàm sỡ chị.

“Ban đầu, tôi cảm giác nhột nên nghĩ là do cấn áo hoặc balo. Sau đó, tôi nhích qua nhưng anh ta vẫn xích lại gần”, chị V. nhớ lại.

Nữ sinh cho biết, thời điểm đó chị không làm lớn chuyện vì sắp đến ga xuống, ngại ánh nhìn của mọi người và lo sợ người này có thể mất kiểm soát.

Tối 14/8, trên chuyến tàu từ ga Thủ Đức đến ga Bến Thành, khi tàu dừng ở ga An Phú, chị V. bắt gặp kẻ từng sàm sỡ mình đang ngồi cạnh một cô gái khác. Người đàn ông vẫn ngụy trang bằng cách đặt balo trước ngực rồi thò tay sàm sỡ nạn nhân.

Lúc đầu, cô gái lên tiếng cảnh cáo nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Khi đến ga Bến Thành, cô bức xúc đánh khiến người này bỏ chạy.

“Thời điểm đó rất hỗn loạn. Kẻ biến thái chạy phía trước, cô gái kia chạy theo sau. Thấy bạn nữ mang nhiều đồ, tôi bảo bỏ xuống đất để tôi cầm hộ. Khi không còn vướng, cô đã đuổi kịp và ép anh ta vào khu vực nhà vệ sinh”, chị V. kể.

Nghi can bị cảnh sát khống chế (Ảnh: Tiêu Lạc).

Theo chị V., bảo vệ ga Bến Thành đã lập tức đến hỗ trợ và trình báo cơ quan chức năng. Cảnh sát sau đó có mặt, đưa người đàn ông tình nghi sàm sỡ cùng hai cô gái về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, người này khai tên L.P.V.C. (SN 1992).

Sau hai lần chạm mặt kẻ biến thái, chị V. cho biết sẽ cảnh giác hơn và không dám mặc đồ ngắn khi đi tàu điện.

“Nếu còn gặp trường hợp tương tự, tôi sẽ báo bảo vệ hoặc hô hoán để nhận sự hỗ trợ của những người xung quanh. Bản thân không nên im lặng, tạo cơ hội cho kẻ xấu”, chị V. rút ra bài học.

Chị V. cũng cho biết, bản thân không quen biết nạn nhân trong vụ việc vừa rồi. Tuy nhiên, khi thấy cô gái bị sàm sỡ, chị đã hỗ trợ truy bắt. Sau khi sự việc kết thúc, cả hai bất ngờ khi biết mình cùng quê và đặc biệt là sinh cùng ngày, tháng.