Vụ 2 tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng: Chiếc xe được giấu như thế nào?

Ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai thông tin về việc phát hiện chiếc xe máy của 2 đối tượng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú vào ngày 19/1.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sáng 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy hiệu Exciter, màu vàng đen, gắn biển số giả 77G1-313.12, bị chôn giấu trong một hố sâu dưới mương cạn nước, thuộc khu vực đồi thông của Khu công nghiệp Diên Phú, Diên Hồng, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km.

Các đối tượng đào hố sâu để chôn chiếc xe là tang vật trong vụ cướp (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đây là phương tiện mà 2 tên cướp đã sử dụng để thực hiện vụ cướp ngân hàng vào ngày 19/1.

Trong mương cạn, các đối tượng đào một hố dài khoảng 2m, sâu hơn 1m để chôn chiếc xe máy. Sau khi đặt xe xuống hố, các đối tượng dùng nhiều tấm ván gỗ ghép lại để đậy miệng hố, phía trên tấm ván rải một lớp đất nhằm ngụy trang.

Mở rộng khám nghiệm khu vực xung quanh, công an còn phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần, nghi liên quan đến quá trình phi tang vật chứng.

Tấm ván dài được các đối tượng sử dụng để che miệng hố giấu chiếc xe máy (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định, 2 đối tượng gây án đều là nam giới, trong độ tuổi từ 18 đến 40. Trong đó, một đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; người còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến các đối tượng, phương tiện và vật dụng nghi vấn nói trên, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Cơ quan chức năng cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người cung cấp, đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với những nguồn tin có giá trị và xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm, đã bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.