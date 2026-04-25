Nam sinh đi học thêm bị thầy giáo đánh vì gỡ miếng chống trầy bàn ghế

Ngày 25/4, UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh của ông N.A.P. (SN 1968), chuyên dạy thêm môn toán bậc THCS.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/4 và sẽ kéo dài cho đến khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức về vụ việc, đồng thời đảm bảo an toàn trong hoạt động giáo dục.

Động thái này diễn ra ngay sau khi phụ huynh em L.N.H.B. (SN 2013) gửi đơn tố cáo về hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định về an toàn trong quá trình dạy thêm.

Trên lưng và vai của em B. có nhiều vết hằn do ông P. đánh (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ vụ việc, sự việc bắt nguồn từ ngày 20/4, em B. khi tham gia học thêm có gỡ 1 miếng lót chống trầy tại bàn học của trung tâm. Đến ngày 22/4, khi em B. trở lại lớp học thêm, ông P. đã dùng cây đánh vào người em, gây trầy xước ở tay trái, vai và lưng.

Ngay trong ngày 22/4, Công an phường Đạo Thạnh tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.N.D. (SN 1957) về việc cháu nội là em L.N.H.B. bị thầy giáo N.A.P. dùng cây đánh.

Qua quá trình xác minh, ông P. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ông cho biết do bực tức vì em B. nhiều lần vi phạm nên đã bẻ 1 cành cây dài 66cm để đánh em.

Công an phường Đạo Thạnh cho biết sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.