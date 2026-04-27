Gửi ô tô ở Sầm Sơn trong đêm khai mạc du lịch hè bị thu 200.000 đồng/lượt

Sáng 27/4, Công an phường Sầm Sơn, cho hay lực lượng của đơn vị đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) xác minh thông tin một du khách bị "chặt chém" tiền gửi ô tô trong đêm khai mạc lễ hội du lịch Sầm Sơn.

Trước đó, chiều 25/4, một du khách khi đỗ ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự lễ khai mạc đã phải trả 200.000 đồng cho một lượt gửi xe

Lực lượng chức năng làm việc với thanh niên "chặt chém" tiền gửi xe đối với du khách (Ảnh: Công an phường Sầm Sơn).

Bất bình trước hành vi "chặt chém" này, du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc xác minh và xác định người thu tiền gửi xe là N.T.T. (SN 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc để hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.