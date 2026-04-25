Giết bạn, dìm xác xuống mương vì kể lại việc từng đi trộm cắp

Vụ án xảy ra cách đây 16 năm, tại bờ đê biển thuộc xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên).

Thi thể dưới mương nước bị đè nhiều tảng gạch

Theo hồ sơ vụ án, trưa 13/6/2010, ông Đ.N.T., ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ đến Công an huyện Tiền Hải cũ trình báo việc cháu ông là T.V.C. (SN 1987), trú cùng thôn mất liên lạc từ tối 12/6.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Tiền Hải cũ đã phối hợp với Công an xã Đông Minh cũ và người nhà khẩn trương tìm kiếm tung tích của anh C.. Đến 13h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện anh C. tử vong dưới mương dẫn nước của thôn Minh Châu, trên người nạn nhân có bị đè nhiều tảng gạch.

Quá trình tìm kiếm cơ quan chức năng phát hiện anh C. tử vong dưới mương dẫn nước (Ảnh minh hoạ).

Vụ việc được Công an huyện Tiền Hải báo cáo lên Công an tỉnh Thái Bình cũ, nhằm sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Khám nghiệm tử thi cơ quan công an phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương tích ở vùng cổ, ngực, tay, bụng, do vật sắc nhọn tác động làm xuyên thấu vào khoang ngực, bụng, thủng phổi, màng tim, thủng dạ dày…

Quá trình thu thập lời khai, người nhà nạn nhân cho biết, trước khi ra khỏi nhà, anh C. có đi một chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius, trên người có đeo một dây chuyền bạc và mang theo một chiếc ví. Tuy nhiên, những đồ vật này hoàn toàn không có trên người nạn nhân cũng như ở hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Trước những thông tin thu thập trên, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Khi cơ quan công an đang điều tra, người nhà nạn nhân cung cấp thông tin quan trọng tìm thấy xe máy, dây chuyền bạc và ví da của nạn nhân trong lều canh đầm của ông C.V.C., ở đê biển thôn Minh Châu.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trên nền đất khu vực bờ đê biển có nhiều vết máu nhỏ giọt. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị sát hại trên mặt đê, sau đó bị hung thủ kéo xuống mương dẫn nước vùi xác phi tang.

Xác định nghi can gây án

Xâu chuỗi những chứng cứ tại hiện trường và thông tin thu thập được, ban chuyên án nhận định, kẻ gây án phải từ một đến hai đối tượng, có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Về phần tài sản của nạn nhân được tìm thấy là nằm ngoài ý muốn của hung thủ do chưa kịp tiêu thụ.

Từ nhận định hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân cơ quan điều tra đã triệu tập một số người thường xuyên qua lại với nạn nhân lên điều tra.

Một trong những người quen biết của nạn nhân cung cấp thông tin khoảng 21h ngày 12/6/2010, có nhìn thấy Phan Thành Luân (SN 1989), ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải cũ và nạn nhân đang nằm trên triền đê, bên cạnh là chiếc xe máy. Thấy 2 người nằm ở triền đê, người này có rủ cả 2 cùng đi chơi nhưng hai người không trả lời.

Từ những thông tin quan trọng trên, ban chuyên án xác định đối tượng Phạm Thành Luân là người liên quan đến vụ án.

Giết bạn vì nhắc lại câu chuyện trộm cắp

Ban chuyên án lập tức triệu tập đối tượng Luân đến để đấu tranh khai thác. Bằng các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng Luân thừa nhận hành vi tội ác của mình.

Luân khai nhận, khoảng 20h ngày 12/6/2010, sau khi ăn tối cùng gia đình, hắn đi bộ ra đê biển thuộc thôn Minh Châu để hóng mát. Một lát sau, Luân gặp anh T.V.C.. Cả 2 cùng ngồi hóng mát nghe nhạc ở bờ đê.

Trong khi trò chuyện, anh C. đã nhắc lại chuyện trộm cắp của Luân trước đây, dẫn đến hai bên cãi nhau. Sẵn tính côn đồ, Luân rút dao nhọn thủ trong người đâm thẳng vào ngực anh C. rồi chém tiếp vào vùng cổ nạn nhân. Bị tấn công anh C. bỏ chạy đến bờ biển. Luân tiếp tục đuổi theo dùng dao truy sát nạn nhân.

Thấy anh C. đã chết, Luân mới dừng lại, giắt dao vào túi quần hậu rồi mang thi thể nạn nhân từ bãi biển vượt qua đê đến vệ đê phía trong, Luân thả xác anh C. xuống dưới mương dẫn nước của thôn Minh Châu và lấy nhiều tảng gạch kè bờ đầm đè lên.

Trong lúc trò chuyện tại bờ đê biển, anh C. nhắc lại vụ trộm cắp trước đây nên Luân đã sát hại anh nạn nhân (Ảnh minh hoạ).

Sau khi dìm xác anh C., Luân lên đê dắt xe máy của nạn nhân xuống vườn thông gần đó giấu, rồi lên đê cầm điện thoại của nạn nhân đi xuống sông Cống Quay của thôn Minh Châu phi tang dao và điện thoại xuống sông. Sau đó, Luân xuống sông tắm rửa và quay lại vườn thông dắt xe máy của anh C cất vào trong lều trông đầm của ông C.V.C., rồi đi về nhà.

Khoảng 5h ngày 13/6/2010, Luân đạp xe ra hiện trường, thấy chiếc chìa khóa xe máy của nạn nhân, liền đút vào túi mang về nhà và ra khóa cánh cửa nhà trông đầm nơi Luân đang giấu xe của anh C..

Ngày 12/11/2010, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Luân đã phải nhận tội và TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Giết người.