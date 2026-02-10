Chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng rồi trốn truy nã ở nước ngoài 15 năm

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh (SN 1987) sau 15 năm đối tượng lẩn trốn tại nước ngoài.

Đối tượng Lê Thị Hoàng Oanh (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, từ tháng 2 đến tháng 4/2010, Oanh cùng chồng là Hà Phước Hiển (SN 1979, trú TP Cần Thơ) đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị hại N.T.C.T. (SN 1965, ngụ tỉnh An Giang) với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2011, Hiển và Oanh bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị hại đến Cơ quan công an để trình báo.

Quá trình điều tra, ngày 4/10/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Hiển và Oanh.

Ngày 22/8/2014, đối tượng Hiển ra đầu thú.

Ngày 28/8/2015, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 14 năm tù giam đối với đối tượng Hiển.

Ngày 6/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện Oanh từ Campuchia về Việt Nam, nên nhanh chóng phối hợp Công an phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) bắt giữ đối tượng khi đi đường ruộng giáp biên giới thuộc phường Tịnh Biên.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền.