Công an Đà Nẵng lại gây sốt với phim ngắn “Dứt ngay cái trò”

Ngày 11/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết phim ngắn tuyên truyền “Dứt ngay cái trò” do đơn vị thực hiện đang tạo hiệu ứng tích cực sau khi phát hành trên các nền tảng số.

Phim được đăng tải từ ngày 7/2 trên Fanpage Công an thành phố Đà Nẵng, đến nay thu hút hơn 330.000 lượt xem và 778 lượt chia sẻ. Nội dung xoay quanh câu chuyện về một đường dây tổ chức đánh bạc bị công an triệt phá, với nhiều cảnh rượt đuổi gay cấn, màn võ thuật mãn nhãn.

Cảnh hành động trong phim ngắn của Công an thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi được đăng tải, bên cạnh nhiều ý kiến đánh giá cao về chất lượng hình ảnh, kỹ thuật quay dựng hiện đại, một số khán giả cũng thẳng thắn góp ý về kịch bản và chiều sâu thông điệp để sản phẩm tuyên truyền trong thời gian tới hoàn thiện hơn.

Tài khoản Nguyễn Ngọc Khánh cho rằng phim còn thiếu một kịch bản chặt chẽ, mạch truyện chưa thật sự logic, nhiều tình tiết chuyển cảnh đột ngột, chưa khắc họa rõ diễn biến tâm lý và sự sụp đổ của nhân vật khi sa vào cờ bạc.

Theo góp ý này, để tăng sức cảnh tỉnh, phim cần làm nổi bật hơn cuộc sống hạnh phúc ban đầu của nhân vật và hậu quả nặng nề phải trả giá, qua đó giúp thông điệp tuyên truyền đọng lại sâu sắc hơn thay vì tập trung quá nhiều vào phần trình diễn kỹ thuật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, nhận thấy nội dung gần gũi, dễ hiểu và mang tính giáo dục, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức cho học sinh, sinh viên xem phim trong các buổi sinh hoạt, ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật.

Qua việc làm này đã giúp các em nhận diện rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tránh xa những cám dỗ trên không gian mạng.

Nhiều trường đã tổ chức cho học sinh xem phim trong các buổi sinh hoạt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết phim được xây dựng nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, gửi thông điệp cảnh tỉnh đến những ai mê “đỏ đen” sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng bày tỏ sự cảm ơn nhà trường, thầy cô đồng hành trong công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm ngay từ học đường. Đơn vị xem đây là động lực để tiếp tục sáng tạo thêm nhiều sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả hơn.