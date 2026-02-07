Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai trộm biển số, đổi 4 xe máy khi bỏ trốn

Ngày 7/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mở rộng điều tra vụ cướp xảy ra chiều 19/1 tại Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai), thuộc phường Hội Phú, Gia Lai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, cơ quan điều tra đã làm rõ biển kiểm soát 77G1-313.12 gắn trên chiếc xe máy Yamaha Exciter, màu vàng mà 2 tên cướp ngân hàng sử dụng gây án.

Qua xác minh, biển kiểm soát nêu trên được cấp cho bà N.T.Đ. (trú tại xã Tuy Phước, Gia Lai). Biển số này đã bị mất vào ngày 12/1 tại phường An Nhơn Nam, Gia Lai.

Chiếc xe máy được lực lượng công an phát hiện tại khu công nghiệp Diên Phú (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, công an đã rà soát đồi thông giáp khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng (Gia Lai), cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy cùng biển số nêu trên được chôn dưới mương cạn vào ngày 25/1.

Từ các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng phân tích, xâu chuỗi dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, lời khai nhân chứng, nguồn tin do người dân cung cấp và rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn.

Trong các ngày 4-5/2, lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, SN 1990, trú phường Kon Tum, Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú tại xã Đăk Cấm, Quảng Ngãi), xác định là 2 đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp ngân hàng nêu trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục trục vớt thêm 2 xe máy khác, được các đối tượng sử dụng để di chuyển từ khu công nghiệp Diên Phú ra Biển Hồ (xã Biển Hồ, Gia Lai), rồi phi tang xuống hồ nước.

Công an trục vớt 2 xe máy ở Biển Hồ do các tên cướp phi tang (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngoài các phương tiện này, nhóm nghi phạm còn sử dụng 1 xe máy khác được để sẵn tại khu vực gần Biển Hồ nhằm tẩu thoát về hướng phường Kon Tum (Quảng Ngãi).

Theo cơ quan công an, nhằm đối phó với lực lượng truy bắt, các nghi phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh xe ôm công nghệ để che giấu hành tung. Đồng thời, chúng còn liên tục thay đổi phương tiện, với việc sử dụng tổng cộng 4 xe máy trong quá trình gây án và bỏ trốn, gây nhiều khó khăn cho công tác truy xét.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, Phạm Anh Tài cùng đàn em là Lê Văn Ân mặc áo giống xe ôm công nghệ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, Gia Lai.

Tại đây, chúng dùng súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi lên xe máy tẩu thoát. Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường khoảng 5km.

Sau 18 ngày, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và công an nhiều địa phương bắt giữ thành công Tài và Ân.