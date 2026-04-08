Công an cảnh báo thủ đoạn lừa bán vàng SJC giá rẻ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng chủ yếu lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng xấu lập các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả danh doanh nghiệp vàng bạc, sử dụng hình ảnh, logo của SJC để tạo lòng tin, dụ dỗ người dân chuyển tiền.

Thực tế, nhiều đối tượng đã lập các website như “SJCVN.COM”, “.club”, “.vip”… với giao diện sao chép gần như hoàn toàn trang chính thức của SJC. Các trang này thường tích hợp chức năng đặt mua vàng online, yêu cầu chuyển khoản trước, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Công an Phú Thọ cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến vàng SJC (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, theo công an, Công ty SJC nhiều lần khẳng định không thực hiện giao dịch mua bán vàng qua mạng nhưng vẫn có không ít người dân do thiếu cảnh giác nên sập bẫy.

Các đối tượng còn sử dụng chiêu bài rao bán vàng giá rẻ bất thường, chào bán vàng SJC thấp hơn thị trường và yêu cầu người mua chuyển khoản đặt cọc để “giữ hàng”, sau đó chiếm đoạt.

Một số đối tượng còn sử dụng công nghệ cao chế tác vàng giả có hình thức gần giống vàng thật, khó phân biệt bằng mắt thường. Những kẻ này dàn dựng giao dịch trung gian, tạo giao dịch “tay ba”, lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Xuất hiện tình trạng đối tượng mời gọi đầu tư vàng online cùng cam kết lợi nhuận cao, ổn định nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Các hành vi lừa đảo nêu trên không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự, theo công an. Nhiều trường hợp nạn nhân là người lớn tuổi, thiếu thông tin, hoặc người tham gia đầu tư theo tâm lý đám đông, dẫn đến mất tiền, mất tài sản, thậm chí phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Công an khuyến cáo người dân chỉ tiến hành giao dịch vàng tại các cơ sở được cấp phép, uy tín, có địa chỉ rõ ràng; không mua bán vàng qua mạng, đặc biệt qua các website, fanpage không chính thống.

Người dân cảnh giác với các tên miền lạ (.vip, .club, .ladi.me…) giả mạo thương hiệu SJC; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ đối tượng giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân kịp thời trình báo công an để xử lý.

Công an cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến khách hàng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm.