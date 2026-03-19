Bà lão đạp xe 10km đi bán gần 2 cây vàng để... chứng minh trong sạch

Ngày 19/3, Công an xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, thông tin đơn vị đã ngăn thành công bà lão 70 tuổi khỏi một vụ lừa đảo trực tuyến.

Khoảng 11h ngày 18/3, Công an xã Giai Lạc tiếp nhận thông tin về một công dân lớn tuổi có hộ khẩu trên địa bàn, đang làm thủ tục bán nhiều trang sức tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm lý, nghi bị lừa đảo.

Công an xã Giai Lạc ngăn kịp thời bà H. bán số vàng tích lũy nhiều năm, tránh sập bẫy lừa đảo vào phút chót (Ảnh: N. Hưng).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Giai Lạc đã nhanh chóng cử tổ công tác có mặt, xác minh. Thời điểm này, bà M.T.H. (70 tuổi, trú tại xã Giai Lạc) đang có mặt tại một tiệm vàng ở xã Yên Thành (Nghệ An) cùng 19 chỉ vàng.

Sau khi được công an giải thích, bà H. kể, sáng cùng ngày bị một người gọi điện, xưng cán bộ công an xã thông báo có liên quan đến một vụ án rửa tiền và mua bán ma túy số lượng lớn.

Bà khẳng định không liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật thì được hướng dẫn kết nối điện thoại với một người khác, được giới thiệu “cán bộ” Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) để giải quyết.

Người này yêu cầu bà kê khai tài sản hiện có. Khi biết bà H. có 19 chỉ vàng, anh ta hướng dẫn đi bán, chuyển tiền vào tài khoản chỉ định nhằm chứng minh đây là “tài sản sạch”.

Người này cam kết sẽ hoàn trả lại tiền khi cơ quan chức năng chứng minh bà H. không liên quan đến rửa tiền hay buôn ma túy. Chúng yêu cầu bà phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu để sơ hở, ảnh hưởng đến việc công an phá án sẽ bị bắt đi tù.

Vì lo sợ nên bà H. mang toàn bộ số vàng tiết kiệm trong nhiều năm, đạp xe gần 10km đến hiệu vàng ngoài xã để bán, chuyển tiền “chứng minh trong sạch”.

Khi được Công an xã Giai Lạc giải thích rõ đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà H. mới bình tâm trở lại. Tổ công tác đưa bà H. về trụ sở, xác minh vụ việc và liên hệ người thân đến đón.

“Chúng tôi liên tục tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội đến người dân, đồng thời khẳng định công an không làm việc chính thức qua điện thoại. Tuy nhiên trên thực tế, một số người dân, đặc biệt là người già và phụ nữ vẫn bị sập bẫy lừa đảo.

Người dân phải luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe doạ; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại. Khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo lời của các đối tượng. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần liên hệ trực tiếp đến công an xã hoặc công an khu vực để được hỗ trợ”, đại diện Công an xã Giai Lạc thông tin.